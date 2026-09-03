Escándalo en Telemadrid: Antonio Naranjo da voz a un ex coronel que llama a "desobedecer al Gobierno" y a "derramar sangre"

Antonio Naranjo se encuentra en el centro de la polémica una vez más tras lo sucedido durante su cobertura especial desde Ceuta para Telemadrid. El presentador de 'El análisis: Diario de la noche' se desplazó este miércoles hasta la ciudad autónoma para cubrir las protestas contra el Gobierno por la crisis migratoria, firmando un sonado momento a raíz de la entrevista a pie de calle en la que un espontáneo terminó haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado para sublevarse.

La jornada de manifestaciones de este miércoles exigiendo medidas al Gobierno central ante la prolongada situación de tensión e inestabilidad den Ceuta se tradujo en agresiones a varios profesionales de TVE a lo largo del día y un momento de lo más surrealista que Antonio Naranjo consiguió amplificar con su espacio en la cadena autonómica.

El periodista se encontraba a pie de calle durante la emisión especial de su programa de actualidad en Telemadrid cuando, en primer lugar, entrevistó a un joven con un contundente discurso. "Quieren dividirnos, quieren politizar, hablan de partidos políticos... Esto no va de partidos, esto va de defender España", comenzó explicando el espontáneo mientras Antonio Najaro escuchaba con atención ante los cánticos de la manifestación plagada de banderas de España de fondo.

Un coronel retirado aprovecha el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid para pedir una sublevación contra "Gobierno traidor a la patria"

"Lo último que digo es que todos aquellos que en algún momento hemos hecho juramento de lealtad a la bandera de España estamos obligados a defender a España hasta la última gota de nuestra sangre, y Dios nos pedirá cuentas por ello si no lo hacemos", aseguró el joven antes de que el presentador diese paso a un militar retirado cuya intervención ha revolucionado las redes.

"Esperemos que no haya que hacerlo", bromeó el conductor de Telemadrid antes de ceder el micrófono al coronel. "Yo quiero mandar un mensaje desde la tranquilidad y desde la experiencia que tengo al jefe del Estado mayor de la Defensa, a los tres jefes de Estado mayor, al director adjunto operativo de la Guardia Civil y al de la Policía", comenzó señalando el espontáneo.

Muy buen casting de Antonio Naranjo para la televisión pública de Ayuso desde Ceuta.

Primero le pide a un nazi de Nucleo Nacional que hable pidiendo derramar la sangre ante dios y luego se dirige a al Coronel retirado que hizo campaña con Alvise pidiendo un golpe de estado. pic.twitter.com/1qsCHXudip — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 3, 2026

"Yo lo que pido es que si llega el momento en que hay que cumplir el juramento que hicimos ante la bandera de España de derramar la sangre hasta la última gota que nos quede por defender cualquier sitio de España, lo hagamos", pidió el militar retirado ante Antonio Naranjo, que lejos de quedarse ahí lanzó una última bomba. "Y que se desobedezca al Gobierno que sea traidor y cobarde a la patria", sentenció entre aplausos y cánticos de "viva España".