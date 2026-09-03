Gonzalo Miró representa a muchos con lo que pregunta sobre la policía tras la agresión a un reportero de 'Malas Lenguas'

Momentos de máxima tensión los que han tenido que soportar este miércoles, 2 de septiembre, los profesionales de TVE. 'Malas Lenguas', con Gonzalo Miró al frente, ha sido testigo de un lamentable suceso que ha tenido lugar durante la concentración celebrada en la madrileña plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta y, de paso, para pedir la dimisión de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria.

El reportero encargado de cubrir la concentración, Jesús Poveda, era increpado por parte de algunos de los asistentes. Mientras las cámaras de TVE mostraban los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' o 'Pedro Sánchez, dimisión', los manifestantes impedían al periodista hacer su trabajo, rodeándolo, tapándole el rostro con la bandera de España… Incluso un hombre llegó a encarase con él, de manera intimidatoria.

En ese instante, al ver a su compañero desamparado, Gonzalo Miró no ha podido contener la indignación, y ha estallado. "Pero bueno, ¿y la policía? ¿Y la policía dónde está?", se preguntaba el presentador de 'Malas Lenguas', sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. Al ver peligrar la integridad física del reportero, el conductor del programa le ha pedido que se marchase del lugar: "Jesús, hazme un favor y márchate de ahí. Con vándalos es imposible lidiar".

Gonzalo Miró explota tras la intimidación a un reportero de 'Malas Lenguas'

"No nos permiten hacer nuestro trabajo, así es que no nos va a quedar otra que marcharnos", lamentaba Poveda. Gonzalo Miró le animaba a hacerlo: "Sal de ahí, ponte a salvo, quédate cerca de la Policía, que lo que tiene que hacer es proteger a la gente que está intentando desempeñar su trabajo, como es tu caso".

Finalmente, el reportero salía del lugar, entre gritos de "¡Fuera!". "Tú sal de ahí, no te preocupes, que con energúmenos de ese nivel es mejor no tener ningún trato", aseguraba el presentador, denunciando lo sucedido tanto en Cibeles como en la concentración del Congreso de los Diputados: "A los reporteros de 'Malas Lenguas' no les dejan trabajar, no les dejan conectar con la televisión pública de este país".

"Estamos viendo a un grupo de neonazis con la mano alzada cantando el 'Cara al sol' enfrente del Congreso de los Diputados, no sé si esta es una situación que tenemos que normalizar", concluía Gonzalo Miró, dando paso a sus colaboradores para que analizaran las bochornosas imágenes.