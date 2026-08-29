Risto Mejide cancela sus vacaciones en Cuatro para dar el pistoletazo de salida a 'Todo es mentira' desde Ceuta

Parece que Risto Mejide arrancará la nueva temporada de 'Todo es mentira' antes de lo previsto sumándose al despliegue de coberturas desde Ceuta con las que Mediaset pretende arrancar el nuevo curso televisivo. El presentador de Cuatro ha anunciado a través de un mensaje de vídeo este viernes que regresará un día antes de lo previsto con una retransmisión especial desde la ciudad autónoma.

El publicista se suma así a otros rostros y espacios de la cadena que también regresarán de las vacaciones de verano con la mirada puesta en la situación de Ceuta ante la permanencia de miles de migrantes tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. El espacio de Cuatro se une así a las coberturas especiales de 'El programa de AR' con Ana Rosa Quintana, 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo' y 'Horizonte' con Iker Jiménez además de Susanna Griso con 'Espejo Público' en Antena 3.

Risto Mejide adelanta su regreso a 'Todo es mentira' con un programa especial desde Ceuta

El comunicado se ha producido durante la emisión de este viernes de 'Todo es mentira', cuando Laila Jiménez, que ha tomado las riendas del formato en ausencia del publicista, ha anunciado que tenía un importante mensaje. "Yo quería hacer unas vacaciones al estilo presidente del Gobierno pero no ha podido ser. Así que para celebrar que el próximo lunes empiezo la temporada, un día antes de lo previsto, voy a dedicaros unas cuantas canciones", comenzaba anunciando.

"En primer lugar 'Insurreción' de El último de la fila, especialmente este fragmento", ha señalado parodiando los vídeos de Pedro Sánchez compartiendo sus playlist de verano mientras sonaba un trozo de la canción con imágenes de los recientes disturbios en la playa de El Trampolín en Ceuta. "Después la canción 'Demasiado tarde' de Edurne y Carlos Baute", ha añadido con otro dardo al Ejecutivo.

"Más canciones, 'Promesas que no valen nada' de Los Piratas", ha continuado Risto Mejide mostrando más imágenes del presidente. "Y por último una selección más dirigida a nuestro recomendador principal que empieza por 'Nos mienten'. Espero que os gusten y que os hayan interesado", resolvía el presentador para finalmente subrayar con sorna "y si queréis más recursos, que los pidan".

Finalmente, Laila Jiménez aclaraba cómo será la próxima cita de 'Todo es mentira' desde la ciudad autónoma, el próximo lunes 31 de agosto a las 15:30 horas en Cuatro. "Va a ser un especial sobre la situación de la ciudad, estará sobre el terreno, adelanta sus vacaciones para contarnos lo que se está viviendo allí", explicaba la copresentadora calentando motores para el especial conducido por Risto Mejide.