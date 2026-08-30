Paz Padilla no se reprime y responde en 'El show de Paz' a todos los que han celebrado la cancelación de su programa en Telecinco

'El show de Paz', el programa que suponía el regreso de Paz Padilla a Telecinco, ha sido el gran fiasco de la cadena este verano. Por tal motivo, la de este domingo 30 de agosto será la última entrega del magacín vespertino. Pero un día antes, la presentadora ha roto su silencio sobre el odio que ha recibido en redes sociales tras anunciarse la cancelación del formato.

Aprovechando la visita de Josema Yuste, Paz Padilla le ha preguntado si antes la vida era mejor al no existir redes sociales y, por lo tanto, no haber tanto hater. El cómico ha reconocido que "en parte la vida era mejor antes. Dependíamos menos de la inmediatez, del agobio de la crítica de la gente, de estar viendo el móvil a ver que me dicen". Además, ha explicado que él no tiene redes ni las piensa tener: "Y creo que soy más feliz así, porque reconozco que me influye".

A raíz de esto, la presentadora ha tomado la palabra para confesar que ciertos comentarios "son muy crueles, porque te puede gustar más o menos mi trabajo, puedes hacer una crítica, pero no insultes". Y ha explicado cómo ha vivido ella el odio recibido estos últimos días tras confirmarse la cancelación de 'El show de Paz': "Aquí hay un equipo maravilloso que hace posible este milagro y que están aquí dando su esfuerzo y merecen un respeto·".

"Yo soy la cara de cartel pero detrás hay mucha gente", ha recordado Paz Padilla. Algo en lo que su invitado le ha dado la razón: "Detrás hay muchísima gente que está trabajando con ilusión, con ganas, con esfuerzo, dejándose la piel, como todo el mundo en su profesión". "¿Tú crees que las redes son un reflejo de la sociedad?", le ha preguntado la presentadora a Josema Yuste. A lo que él ha respondido que "las redes son como una especie de red de telaraña donde la gente se esconde a través de un nombre o un emoticono".

💬 Paz Padilla habla del hate tras la cancelación de 'El Show de Paz' y no lo hace por ella, sino por los que no salen en pantalla: «Te puede gustar más o menos mi trabajo, pero no insultes»#PazPadilla #ElShowDePaz #vibrasencorte pic.twitter.com/o8uBY20ofd — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) August 29, 2026

Paz Padilla saca pecho, orgullosa, de 'El show de Paz' tras anunciarse su cancelación

Horas antes de ponerse al frente de su penúltimo programa en Telecinco, Paz Padilla rompía su silencio a través de su perfil de Instagram. Junto al vídeo de un momento del magacín en el que una abuela de 90 años vio en directo una actuación de su nieto, la gaditana escribió lo siguiente: "En 'El show de Paz' hemos vivido momentos mágicos, de esos que acarician el alma. Me siento profundamente orgullosa de un equipo que siempre quiso entretener, emocionar y llenar amor a cada casa".

A continuación, también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia los espectadores: "Gracias por mirar más allá del entretenimiento y por tener la mente, el corazón y la conciencia abierta. Porque, al final, de eso se trataba: de hacer televisión, sí, pero también de intentar hacer un poquito de bien", concluía Paz Padilla, orgullosa del trabajo realizado tanto por ella como por su equipo. Este domingo, tendrá la oportunidad de despedirse de la audiencia.

Desde su estreno el pasado 27 de junio, el magacín vespertino que precede a 'Fiesta' se ha movido entre el 6,1% y el 8,1% de cuota de pantalla. El pasado domingo cosechó su dato más bajo, con un 6,1% de share y apenas 486.000 espectadores. Unos datos insostenibles que han llevado a Telecinco a decidir prescindir de él. A partir del próximo sábado 5 de septiembre, su hueco lo ocupará 'Fiesta', que retomará su horario habitual de 16:00 a 21:00h) con el regreso de Emma García tras sus vacaciones de verano.