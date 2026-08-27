Paz Padilla se pronuncia sin medias tintas sobre la cancelación de 'El Show de Paz' en Telecinco: "Se trataba de hacer televisión"

Con las dos últimas emisiones de 'El Show de Paz' pendientes para este fin de semana en Telecinco, Paz Padilla ha utilizado su perfil de Instagram para pronunciarse finalmente sobre la cancelación del formato. La humorista ha reflexionado sobre el fracaso de audiencias del magacín, que se perfilaba como una de las grandes apuestas de la cadena este verano, publicando un emotivo comunicado dirigido a sus compañeros y a la audiencia.

Sin llegar a cumplir dos meses en antena, el programa que suponía el regreso de la humorista como presentadora a Telecinco tras su fin en 'Sálvame' ha sido cancelado tras no obtener los resultados previstos. "En 'El Show de Paz' hemos vivido momentos mágicos, de esos que acarician el alma", ha comenzado señalando la presentadora en sus historias de Instagram este jueves con un vídeo que mostraba ese emotivo momento.

Paz Padilla rompe su silencio y emite este alto comunicado tras la cancelación de 'El Show de Paz' en Telecinco

"Me siento profundamente orgullosa de un equipo que siempre quiso entretener, emocionar y llevar amor a cada casa", ha continuado explicando Paz Padilla, dirigiéndose a todos los que han hecho posible el magacín durante su corta estancia en la parrilla. "Gracias a todos los que habéis estado al otro lado, por mirar más allá del entretenimiento y por tener la mente, el corazón y la conciencia abierta", ha señalado la humorista.

Así, ha reflexionado sobre el propósito tras su regreso a la cadena y el principal objetivo de 'El show de Paz', que no ha logrado echar raíces en la cadena para colarse en el nuevo curso televisivo. "Porque, al final, de eso se trataba: de hacer televisión, sí, pero también de intentar hacer un poquito de bien", ha lamentado la andaluza.

Será este próximo sábado 28 y domingo 29 cuando Paz Padilla tenga la oportunidad de despedirse de la audiencia con las dos últimas entregas del magacín, que durante su tiempo en emisión se ha centrado en los contenidos de humor sin dejar a un lado el corazón. 'El show de Paz' se suma así a 'Amor o lo que surja' como los dos proyectos que no han pasado el período de pruebas en la cadena durante este verano.