Un directivo de 'El show de Paz' clama contra los que celebran su cancelación y secunda la reflexión del presidente de RTVE

Desde que este lunes, Mediaset comunicara la cancelación definitiva de 'El show de Paz' tras ofrecer sus últimos programas este próximo fin de semana son muchos los que están celebrando el final del programa de Paz Padilla en redes sociales. Algo que ha llevado a que hasta José Pablo López, el presidente de RTVE haya alzado la voz contra todos los haters que aplauden el cese de cualquier programa de televisión.

"Ver cómo las redes sociales celebran con crueldad la cancelación de un programa o de un proyecto, propio o de la competencia, me resulta descarnado", ha asegurado el presidente de RTVE en su cuenta de "X" sin mencionar explícitamente al programa que presenta Paz Padilla en Telecinco.

Asimismo, el directivo ha puesto en valor lo difícil que es sacar adelante cualquier proyecto en televisión y lo que supone una cancelación para todo el equipo que trabaja en él. "En este mercado, el riesgo es constante y equivocarse es lo habitual; es una variable intrínseca a la creatividad. Crear exige valor, tiempo y esfuerzo. La falta de empatía hacia el tropiezo profesional ajeno deshumaniza nuestro oficio y nuestra sociedad. Un programa de televisión nunca es solo un número en el audímetro. Detrás de las cámaras hay meses de ilusión y decenas de familias de técnicos, guionistas, productores y otras muchas profesiones", ha recalcado.

La respuesta del director de la productora de 'El show de Paz' al apoyo de José Pablo López

Unas palabras a las que ha querido sumarse Sergio Lizarraga, director de Secuoya Studios Unscripted, la productora responsable de 'El show de Paz'. Así, el máximo responsable de la compañía que ha liderado el programa de los fines de semana de Telecinco, ha agradecido el apoyo del presidente de RTVE y ha confesado lo que está viviendo en las últimas horas por culpa del fin del espacio de Paz Padilla.

"Gracias, @Josepablo_ls Nunca había vivido algo así. La diversión que suscitan las bajas audiencias, las dificultades de un equipo por hacerse hueco, la cancelación de un programa… es tremendamente cruel", ha aseverado el directivo en su cuenta de "X" respondiendo al mensaje de José Pablo López.

Después, ha querido además señalar cómo muchos compañeros de profesión y críticos de medios de comunicación también se han sumado a esa celebración por el final abrupto de 'El show de Paz' tras dos meses en emisión. "No solo anónimos en rrss; también de medios, críticos e incluso compañeros", ha concluido.

Cabe señalar que 'El show de Paz' se despedirá este domingo 30 de agosto de la audiencia de Telecinco tras no superar el 6,8% de media. A partir del 5 de septiembre, Telecinco volverá a adelantar el comienzo de 'Fiesta', que recuperará su horario original de 16:00 a 21:00 horas.