Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, avanza un inicio prematuro del otoño en la previsión para el fin de agosto

La última semana de agosto ha arrancado con un clima casi otoñal a consecuencia de una borrasca que continúa cruzando la península y que provocó fuertes lluvias y granizo la semana pasada. Así lo ha advertido Roberto Brasero este miércoles en su último parte meteorológico en Antena 3, adelantando un descenso de las temperaturas durante estos días con el que nos prepararemos para entrar de lleno en septiembre.

La combinación de la borrasca que cruza la península desde el Atlántico con el aire frío ha provocado estos días fuertes tormentas con granizo en el noroeste peninsular, lo que se ha traducido en una alerta naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y granizo de 5 cm en zonas como Cataluña y Aragón.

Roberto Brasero anuncia un descenso generalizado de las temperaturas y nuevas borrascas

Sin embargo, tal y como adelantó Roberto Brasero este miércoles, el temporal de lluvias que ha afectado estos días al noreste peninsular se ampliará en los próximos días con la llegada de una nueva borrasca. Según el meteorólogo habrá cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, con lluvias que podrán ser localmente fuertes y con tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia.

Aunque el aguacero podría llegar también a zonas de Cantabria, el País Vasco, resto de Castilla y León, oeste de Castilla La-Mancha y Comunidad de Madrid. Y el jueves por la tarde, también podría haber chubascos en Baleares y Melilla y tormentas los Pirineos. También se prevé que en las islas occidentales de Canarias haya cielos nublados por el paso de la parte final de ese frente que nos dejará un tiempo parecido al del inicio del otoño en el oeste peninsular.

Asimismo, Roberto Brasero advierte de que este jueves habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, y por lo tanto un amanecer más fresco. Las mínimas estarán por encima de 20º en el área mediterránea y sin embargo, se quedarán por debajo de los 10º en la meseta norte. Por la tarde también bajarán las máximas en Canarias y en la mayor parte de la Península, incluso notablemente en zonas del interior, pero en el litoral mediterráneo y Baleares todavía podrán subir más.

De modo, que nos espera un jueves muy caluroso en zonas como Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, que contrastará con el ambiente otoñal del resto de la geografía española. Habrá que esperar al viernes para que las temperaturas bajen algo en el litoral mediterráneo.