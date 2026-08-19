Christian Gálvez descubre los detalles de la adaptación de 'El Rosco' en EEUU y las grandes diferencias con 'Pasapalabra'

Mientras 'Pasapalabra' continúa adaptándose a su nueva etapa con 'AlaZ' y Telecinco prepara 'Rueda la letra', Christian Gálvez está ultimando detalles para dar el salto a Hollywood con 'El Rosco'. En una reciente entrevista, el presentador se ha sincerado sobre esta nueva aventura al otro lado del Atlántico, desvelando cómo se adaptará el formato al mercado americano mientras graba la entrega piloto.

"Intenté separar desde el principio las cosas. Una cosa es la batalla judicial, que tiene sus protagonistas, y otra es mi relación profesional con un concurso apasionante, un programa histórico que presenté durante muchísimos años", ha comenzado explicando en una entrevista para El Mundo sobre el momento en el que le llega esta oferta para retomar El Rosco, justo cuando Atresmedia es obligada a dejar de emitir la popular prueba y Mediaset se hace con los derechos.

Christian Gálvez desvela cómo ha sido reencontrarse con El Rosco en Estados Unidos: "No lo vivo como una revancha ni como una reparación"

Así, ha reflexionado sobre esta nueva aventura internacional en la que reconectará con el espíritu de 'Pasapalabra' casi 7 años después de su fin al frente del formato. "Nos parecía un gran reto llevar El Rosco junto a sus legítimos propietarios no sólo al mercado hispanohablante de América, sino también al anglosajón", ha asegurado Christian Gálvez, desvelando su papel en este nuevo proyecto de la mano de MC&F.

"Mi trabajo ha sido fundamentalmente presentar y participar en la exploración creativa del formato, aportando la experiencia que tengo después de tantos años presentando El Rosco", ha explicado el marido de Patricia Pardo. "Presentar El Rosco no consiste únicamente en leer definiciones. Hay un ritmo interno, una manera de administrar el tiempo, de escuchar al concursante, de saber cuándo acelerar, cuándo dejar respirar, cómo gestionar un pass, cómo construir tensión sin interferir en la concentración", subraya al citado medio.

Y no ha dudado en destacar los principales retos que enfrentan con esta adaptación. "Al cambiar de idioma, cambia también tu respiración, la longitud de las preguntas, las cadencias y hasta la manera de generar suspense. Y eso es fascinante", ha advertido Christian Gálvez. Cabe destacar que esta versión cuenta con 26 letras en lugar de 25 como es el caso de la hispana. Mientras que la Ñ desaparece de la prueba, entran en juego la K y la W.

"No puedes coger un Rosco español, traducirlo al inglés y pensar que has terminado", ha explicado el presentador. "Si una definición en inglés necesita tres segundos más que su equivalente española, multiplicado por muchas letras, has alterado completamente la mecánica", ha advertido sobre cómo más que una traducción se trata de una adaptación manteniendo la esencia de la popular prueba.

"No se traduce El Rosco, se adapta El Rosco, pero no deja nunca de ser El Rosco que todos conocemos y amamos", insiste Christian Gálvez, que se ha llevado una grata sorpresa durante sus días en Los Ángeles para grabar el programa piloto. "Más que la tecnología empleada en la realización de los pilotos, lo que me ha impresionado es el nivel de especialización. Cada persona sabe exactamente cuál es su función", ha destacado el presentador. "La televisión estadounidense tiene una enorme conciencia de que está compitiendo permanentemente por la atención del espectador", añade.

A su vez, señala cuál es, según él, el atractivo de El Rosco que lo ha llevado hasta Estados Unidos. "Creo que hay algo que les llama poderosamente la atención: la simplicidad aparente de la mecánica frente a la enorme tensión que genera", ha señalado el comunicador. "Estados Unidos no necesitaba copiar nuestra manera de hacer El Rosco. Necesitaba encontrar su manera de hacer El Rosco", ha destacado.

Si bien la versión inglesa llegará bajo el nombre de 'Run the ring', para la versión castellana que Christian Gálvez también ha grabado en Los Ángeles se ha apostado simplemente por 'El Rosco'. Y evitando pronunciarse sobre las similitudes con 'Pasapalabra', el presentador se ha limitado a recordar el distanciamiento de este formato propio del universo ya consolidado del concurso de Antena 3.

"Lo que hemos estado explorando es un formato concebido para tener identidad propia, construido alrededor de la potencia de El Rosco y no simplemente una traducción literal de programas anteriores realizados en España", ha aclarado el presentador, confesando cómo ha sido ponerse de nuevo al frente de la prueba. "Fue extraño y emocionante al mismo tiempo", ha asegurado.

"Esa contradicción ha sido probablemente una de las cosas más bonitas de toda la experiencia que hemos vivido en Los Ángeles", ha insistido Christian Gálvez. "Hay una cierta ironía poética. Pero no lo vivo como una revancha ni como una reparación", ha terminado apuntando sobre su inesperado reencuentro con el formato años después de verse apartado de 'Pasapalabra' con su mudanza a Antena 3.