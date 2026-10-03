'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 5 y martes 6 de octubre: El giro de Alya y Cihan con una vida en peligro en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 5 y martes 6 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 5 de octubre

Alya se niega a permitir que Cihan se someta al trasplante porque el aneurisma que padece hace que la operación pueda costarle la vida. Ella se ha realizado todas las pruebas y es compatible con Boran, por lo que insiste en que será ella quien done el riñón. Sin embargo, Cihan se mantiene firme en su decisión, ya que no está dispuesto a poner en peligro a Alya y quiere ser él quien se someta a la operación.

La discusión entre ambos termina haciendo que Alya tome la decisión de recoger sus cosas y las de Deniz y abandonar temporalmente la mansión. Sadakat intenta convencerla de que no se vaya, pero Alya decide quedarse en casa de la madre de Ümmü, una de las mujeres que trabajan en la mansión. Antes de marcharse, le deja claro a Cihan que, si se somete a la operación a pesar de los riesgos, ella no volverá.

La preocupación por Cihan también se extiende al resto de la familia. Todos están en contra de que se someta a una operación que podría poner en peligro su vida, pero él no cambia de opinión. Alya, por su parte, se niega a hablar con él hasta que no renuncie a la intervención.

Demir intenta tranquilizar a Zerrin y le asegura que encontrarán al hombre que la secuestró. Sin embargo, el trauma sigue afectándola y tiene una pesadilla durante la noche. Demir acude al escucharla, pero Zerrin, todavía alterada, lo confunde con Kaya y pronuncia su nombre.

Kadir le insinúa a Pakize que podrían darse una oportunidad. Cree que entre ellos existe algo especial y bromea con que, después de tanta mala suerte de los Albora en el amor, quizá ellos podrían tener algún motivo para sonreír.

Ipek y su familia visitan la mansión y, mientras está en la habitación de Kaya, encuentra en uno de sus cajones el anillo de matrimonio que él llevaba cuando estaba casado con Zerrin. Cuando Kaya entra, Ipek le reprocha que todavía no haya conseguido olvidarla. Kaya reconoce que no puede hacerlo, pero Ipek le pide que le dé una oportunidad y que se deshaga del anillo para poder dejar atrás esa relación; algo que termina haciendo Sadakat.

Mientras Cihan se prepara para la operación, Ecmel y Demir continúan moviendo sus piezas para atacar a los Albora. Planean dar un soplo a los gendarmes sobre un supuesto cargamento que está esperando Cihan, mientras sus hombres infiltrados se encargarán de provocar un enfrentamiento con ellos. Ecmel ordena a Şahin que sea quien dé el aviso a los gendarmes.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 6 de octubre

Cihan le comunica a Alya que al día siguiente se someterá a la operación y le pide que vaya al hospital, pero ella se niega. Convencido de que Alya no cambiará de opinión, Cihan pide a su médico que tranquilice a su familia y les diga que ha tomado todas las medidas necesarias para reducir los riesgos de la intervención, aunque en realidad no es así.

Mientras tanto, Kaya le pide a Sadakat que le devuelva el anillo de matrimonio que guardó cuando se casó con Zerrin, pero ella se niega a entregárselo.

Llega el día de la operación y Alya no aparece en el hospital. Cihan la busca, pero descubre que no ha ido. Sadakat, por su parte, llega incluso a maldecirla por no haber querido salvar a Boran.

Sin embargo, cuando Cihan despierta de la anestesia, descubre que finalmente no ha sido operado. Debido al elevado riesgo que suponía la intervención, Alya y el resto de la familia, excepto Sadakat, habían decidido ocultarle que ella iba a ser la donante para impedir que pudiera detenerla.

Cihan pide que le permitan estar junto a Alya durante la operación. En ese momento, el estado de Alya se complica y llega a perder el pulso, provocando el pánico entre todos. Finalmente, los médicos consiguen estabilizarla. Cihan, profundamente afectado por lo ocurrido, deja claro a su familia lo decepcionado que está por haberle ocultado la verdad.

Sus palabras hacen que Sadakat reflexione sobre su comportamiento con Alya. Después de todo lo que ha ocurrido, se acerca a ella y reconoce su valentía. Le agradece que haya arriesgado su propia vida para salvar a Boran y, de esa manera, también a sus hijos. Por primera vez, Sadakat cambia por completo su actitud hacia Alya y deja de verla como una amenaza para su familia.

Finalmente, las dos intervenciones salen bien y tanto Alya como Boran se recuperan. Pero las emociones no terminan ahí, ya que después de meses en coma, Boran finalmente abre los ojos y despierta, cambiando de nuevo el futuro de todos.