Quién es quién en el reparto de 'Toda la verdad de mis mentiras': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Netflix

Netflix estrena este viernes 'Toda la verdad de mis mentiras', su nueva serie basada en otra de las novelas de Elísabet Benavent. Se trata del cuarto proyecto audiovisual sobre una de las novelas de la escritora conocida como "betacoqueta" tras las cuatro temporadas de 'Valeria', la miniserie 'Un cuento perfecto' y la película 'Fuimos canciones'.

Rodada casi en su totalidad en Mazarrón (Murcia) y en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo, esta miniserie de cinco episodios está protagonizada por seis actores jóvenes muy reconocidos por otros papeles.

Daniel Ibáñez ('La novia gitana', 'Segundo premio'), Itziar Manero ('Manual para señoritas', 'Las chicas están bien'), Ricardo Gómez ('La Suerte: una serie de casualidades', 'Cuéntame cómo pasó'), Brays Efe ('Paquita Salas', 'Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente ('Tóxico', 'Las brujas de Zugarramurdi') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste') encabezan el reparto.

¿De qué va 'Toda la verdad de mis mentiras'?

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans).

Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Conoce a los personajes de 'Toda la verdad de mis mentiras'

Itziar Manero es Coco

Itziar Manero es Coco

La actriz Itziar Manero, a quién hemos podido ver en series como 'Manual para señoritas' y 'Las chicas están bien' interpreta a Coco, la protagonista de la historia. Es una chica extrovertida, divertida y espontánea que trabaja en una galería de arte. Pero esconde un gran secreto que no se atreve a reconocer: está enamorada de su mejor amigo Marín. Lo peor para ella es que es además su compañero de piso y teme cómo pueden afectar sus sentimientos por él a su relación con Aroa.

Daniel Ibáñez es Marín

Daniel Ibáñez es Marín

El actor Daniel Ibáñez, reconocido por sus trabajos en 'La novia gitana', 'Perdiendo el juicio' y 'Segundo premio' da vida a Marín. Es un chico atractivo y muy carismático. Es el mejor amigo de Coco y trabaja en una compañía discográfica. Se muestra muy seguro de sí mismo aunque a nivel sentimental tiene muchas dudas. Su relación con Aroa en el pasado complican el hecho de poder empezar algo con Coco.

Ricardo Gómez es Gus

Ricardo Gómez es Gus

Ricardo Gómez, conocido por su papel de Carlos en 'Cuéntame cómo pasó' y a quién hemos podido ver en otros papeles como 'La suerte: una serie de casualidades' o 'La Ruta' interpreta a Gus. Es un poeta en ciernes. Es el ex novio de Coco y a pesar de su ruptura sigue formando parte del grupo de amigos y su relación con Coco sigue siendo muy especial. De hecho, la joven no duda en aprovechar esa conexión para fingir que sigue enamorada de él para conseguir tenerle de su lado.

Lucía de la Fuente es Aroa

Lucía de la Fuente es Aroa

La actriz Lucía de la Fuente, a quién hemos visto en 'Las brujas de Zugarramurdi' o en 'Furia', se mete en la piel de Aroa. Es la ex novia de Marín y una de las mejores amigas de Coco. Es una joven con carácter fuerte y tendrá que hacer frente a inseguridades que pensaba que eran del pasado.

Clara Sans es Blanca

Clara Sans es Blanca

La actriz Clara Sans, conocida por sus papeles en 'Innato' o 'Celeste' da vida a Blanca. Es la amiga del grupo que se va a casar y por la que todos deciden hacer un viaje para realizar su despedida de soltera. Y aunque todo tendría que ser una celebración, en mitad del viaje surgirán las dudas sobre su relación y los problemas de cara a su futuro matrimonio.

Brays Efe es Loren

Brays Efe es Loren

Brays Efe, el actor conocido por dar vida a 'Paquita Salas', interpreta en 'Toda la verdad de mis mentiras' a Loren. Es el típico amigo al que todos le confían sus dudas y secretos y a la que todos recurren cuando tienen problemas. Es además el que siempre trata de mediar en todos los conflictos y ser el pegamento del grupo de amigos. Pero precisamente por eso es el que siempre acaba pagando los platos.