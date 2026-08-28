Telecinco ceba "algo grande" para el regreso de 'De Viernes' a su programación, que ya tiene fecha tras un mes con reposiciones

Telecinco ya ha puesto fecha al regreso de una de sus grandes apuestas de prime time. Tras un mes ofreciendo reposiciones, 'De Viernes' volverá con nuevos programas la próxima semana. Así, Santi Acosta y Beatriz Archidona preparan su vuelta al prime time tras mantenerse todas las tardes al frente de 'De lunes a viernes'.

Así, Telecinco ha confirmado que 'De Viernes' regresará con una nueva temporada el próximo viernes 4 de septiembre a partir de las 21:45 horas. Lo ha hecho con una promo protagonizada por los presentadores y en la que se oyen también las voces de sus colaboradores dando pistas sobre lo que se viene.

"Santi llevamos todo el verano trabajando, la gente estaba en la playa y nosotros aquí sudando", comenta Beatriz Archidona. "Y seguimos Bea porque estamos preparando algo muy grande para la vuelta de De Viernes", apostilla Santi Acosta mientras los presentadores pegan carteles del programa en una pared en plena calle.

Justo entonces se escuchan las voces de los colaboradores. "¿Pero de verdad?", se pregunta Lydia Lozano. "Esta temporada va a ser brutal", pronostica por su parte José Antonio León. "Tengo unas ganas", recalca Ángela Portero. "Vuelve con muchas exclusivas", confirma Antonio Rossi. "Lo mejor está por llegar", termina advirtiendo Terelu Campos.

De esta manera, Telecinco calienta el regreso de 'De Viernes' a su programación tras un mes de descanso con algo "muy grande" pero sin revelar por ahora de qué se trata. No obstante, en las últimas semanas han crecido las especulaciones sobre que el espacio producido por Mandarina contará con el esperado regreso de Belén Esteban a Mediaset más de tres años después en plena guerra con Juls Janeiro.

Lo que está claro es que Telecinco seguirá confiando en 'De Viernes' para el quinto prime time de la semana con la intención de seguir luchando por el liderazgo frente a 'La Voz' en Antena 3 y a la espera de saber si La 1 mantendrá su apuesta por el cine o sorprenderá con alguna nueva oferta para dicho prime time.