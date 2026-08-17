'De lunes a viernes' calienta el posible reencuentro de Belén Esteban con sus ex compañeras de 'Sálvame' y Lydia Lozano da en la clave

La guerra abierta entre Juls Janeiro y Belén Esteban ha provocado que la colaboradora haya vuelto a convertirse en la protagonista de los programas de Telecinco más de tres años después de la cancelación de 'Sálvame' y de estar vetada en la cadena. Un giro que muchos entienden como el paso previo a la más que probable vuelta de la Patrona a Mediaset.

De hecho, este lunes en 'De lunes a viernes' se han preguntado que pasaría si Belén Esteban vuelve a reencontrarse con algunas compañeras como Terelu Campos y Rosa Benito, que durante años fueron grandes amigas y defensoras, y ahora aprovechan su ausencia para cargar duramente contra ella y posicionarse en esta guerra junto a Juls.

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Y es que el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha recogido cómo según el periodista Sergio Pérez, Belén Esteban está muy enfadada por la reacción que tuvieron Terelu y Rosa Benito el pasado viernes llegando incluso a apoyar la dura crítica que lanzó Ángela Portero. "Los zascas de la estrella del momento han removido el avispero. Unas palabras hacia Belén Esteban que sus compañeras han aplaudido", ha recalcado la voz en off del vídeo ofrecido por 'De lunes a viernes', que ha tirado de hemeroteca al mostrar lo que en su día dijeron tanto Terelu como Rosa defendiéndola.

Así, 'De lunes a viernes' ha recordado como ambas colaboradoras dieron la cara durante años por Belén Esteban en 'Sálvame' y cómo ahora todo se trata de un "cambio de actitud que se deba a la ausencia por el momento de la que fuera la princesa del pueblo". La primera en pronunciarse al respecto ha sido Lydia Lozano dando en la clave del cambio de postura de sus compañeras. "Esto se llama la venganza del pisito", ha empezado señalando la periodista.

"Esto es la venganza del pisito porque cuando estábamos allí, Belén os ha dado. Pero hay que ser coherentes en la vida, Terelu y Rosa. Porque igual que dices que Rocío Carrasco es inhumana por no tener relación con su hija lo tendrías que aplicar también a Jesulín, pero claro es que los hombres no es lo mismo. Ser padre no es lo mismo que ser madre, para mí sí, mi padre era igual que mi madre y ahora vosotros os estáis vengando", ha sentenciado Lydia.

Después, ha sido Beatriz Archidona la que ha querido saber si precisamente Terelu y Rosa han dado este giro aprovechando que no está Belén Esteban. "A Belén le ha molestado lo que se dijo el viernes en este programa. ¿Le ha molestado porque ahora ella está fuera del foco y ahora si que se lo dicen o si se lo hubieran dicho si la tuvieran a ella delante?", ha preguntado la presentadora.

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Lydia Lozano, Sebastián Gallego y Karmele Marchante

Y ha sido entonces cuando Sebastián Gallego ha dejado caer una posible vuelta de Belén Esteban a 'De lunes a viernes' y un reencuentro con sus antiguas compañeras. "Yo quiero preguntarle a Lydia por qué durante 14 años esto ni se les pasa por la cabeza decir un 2% de grave que esto y el viernes pasado dijeron de todo", ha aseverado el colaborador. "Lo acabo de decir, todo es por venganza", ha insistido Lydia Lozano.

Por su parte, Karmele Marchante ha querido poner el foco en que en 'Sálvame' Belén Esteban era la protegida de la productora y nadie podía atacarla ni decir nada que fuera en su contra. "Ha habido un silencio mediático desde que se terminó lo que se terminó y Belén Esteban ha estado en silencio porque su hija se lo ha prohibido. Pero yo quiero defender a Terelu y Rosa porque yo lo viví", ha defendido la colaboradora.

"Yo creo que si estuviera en el foco Belén Esteban no lo harían y me parece poco inteligente de la manera en la que lo abordan porque la empatía podrían tenerla también hacia la otra niña y no muestran empatía hacia la hija de Belén Esteban porque vuelvo a lo mismo esta niña era pequeña y no vivió todo este enfrentamiento. Esto es un rencor cultivado y engordado en una casa y me parece poco inteligente utilizar esto sabiendo que la otra persona no puede hablar porque al final parece que vas al sol que más calienta", ha añadido Antonio Rossi al respecto.

"Yo me pregunto, Lydia, imagínate que dentro de un tiempo vuelven a reunirse en un plató Terelu, Rosa y Belén, ¿cuál va a ser la actitud de Terelu y Rosa como la del viernes o estarían más acomplejadas?", ha preguntado Sebas calentando aún más así la vuelta de Belén Esteban a Telecinco. "Habría ríos de lava y saldría ardiendo", ha contestado Karmele Marchante. "Tendríamos que estar nosotros para avivar el fuego", ha añadido Lydia. "Belén ahora está en una situación en la que no se calla nada", ha concluido la periodista.