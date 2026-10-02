'Supervivientes All Stars 2026' expulsa definitivamente a un "gran concursante", alabado por su enorme implicación en el reality

'Supervivientes All Stars 2026' ha llevado a cabo su tercera expulsión definitiva, que se ha debatido y dirimido entre Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira durante la gala 3 en Telecinco. Uno de ellos iba a seguir los mismos pasos de Laura Cuevas.

Yulen resultó nominado por sus compañeros de equipo Luna al recibir el mayor número de puntos; Arkano fue señalado directamente por la capitana, Marta Peñate; e Ivana fue designada por el líder, Omar Sánchez. Los tres concursantes integraron una lista de candidatos a la nueva eliminación que completaron Asraf Beno y Yola Berrocal.

Sin embargo, Yola salió de la misma al ganar la 'Liga de Nominados' el pasado domingo en 'Conexión Honduras'. Por su parte, el marido de Isa Pantoja obtuvo la segunda salvación consecutiva por parte de los espectadores el martes en la ceremonia de indulto de 'Tierra de Nadie'.

Así las cosas, Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira han sido los únicos supervivientes que han llegado al proceso final de una votación, que ha arrojado resultados muy dispares: 48,2%, 29,4% y 22,4% en el recuento final.

Y el poseedor de ese porcentaje más bajo ha sido Yulen Pereira, tercer expulsado de 'Supervivientes All Stars 3' frente a Arkano e Ivana, que han aglutinado gran parte de la participación registrada en la app de Mediaset Infinity.

Así, el esgrimista ha seguido la estela de Lola Ortiz y Laura Cuevas, la eliminada de la semana anterior, y ha concluido su experiencia en Honduras con billete directo a España. Su adiós se produce justo cuando se han cumplido tres semanas desde que comenzara la aventura.

Antes de abandonar la Palapa para siempre, María Lamela le ha dedicado unas reconfortantes palabras: "Has sido una auténtica máquina. Gracias por implicarte al máximo en 'Supervivientes All Stars', por disfrutar tantísimo y por implicarte tanto en las pruebas, porque te hemos visto competir como un auténtico jabato. Eres un gran concursante, además de un gran deportista, y eres una auténtica leyenda, Yulen".