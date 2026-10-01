Filmin aterriza en Netflix: Una selección su catálogo se podrá ver en la plataforma tras un acuerdo estratégico

Después de que Atresmedia y Netflix alcanzaran una alianza para incorporar programas como 'El Hormiguero' o 'Pasapalabra' y 'Sueños de libertad' al gigante del streaming; este jueves Netflix ha dado la sorpresa al anunciar un acuerdo histórico con Filmin por el que incorporará algunos de los títulos de la plataforma a su catálogo.

Así, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de una selección mensual de películas y documentales seleccionados por el equipo editorial de Filmin. Este acuerdo se hace efectivo desde este jueves 1 de octubre con la colección temática Octubre de misterio, muy orientada hacia el cine de terror y fantástico aprovechando que es el mes en el que se celebra Halloween.

De esta forma, desde ya se puede disfrutar en Netflix de algunas producciones como 'El último late night', 'Good Boy' o 'Los sudarios', última obra maestra de David Cronenberg. Esta colección estará disponible durante todo el mes de octubre y también se podrá seguir viendo en noviembre.

Así es el acuerdo de Netflix y Filmin con colecciones temáticas mensuales

Captura con la colección temática de Filmin que llega a Netflix

Así, cada primer día del mes se sumará una nueva colección de 10 títulos licenciados y seleccionados por Filmin, mientras que la colección del mes anterior seguirá disponible un mes más. Este acuerdo da a títulos ya muy queridos en Filmin la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia. La ventana rotativa permite además dar espacio a temáticas estacionales, como el misterio en Halloween o las películas más premiadas en torno a los Oscar.

"Admiramos profundamente el compromiso de Filmin con el cine y el documental. Ellos han sabido construir una relación muy cercana con una audiencia exigente y especializada, mientras que en Netflix trabajamos cada día con el foco en entretener a la audiencia más amplia y diversa del mundo. Esa combinación nos hace socios perfectos: juntos podemos ofrecer a nuestra audiencia aún más películas y documentales para disfrutar, seleccionados directamente por el equipo editorial de Filmin", destaca Diego Ávalos, vicepresidente de contenido para España, Portugal y Turquía en Netflix al respecto de esta alianza.

Por su parte, Juan Carlos Tous, CEO y fundador de Filmin, se muestra entusiasmado ante este pacto. "Nuestro objetivo es acercar el cine que nos apasiona al máximo número de espectadores y esta alianza con Netflix nos brinda una oportunidad única para conseguirlo", añade.