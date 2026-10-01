'De Viernes' anuncia cómo será la reaparición de Belén Esteban en un plató de Telecinco tres años después

Después de protagonizar el scoop de la semana pasada, Belén Esteban ya tiene todo listo para dar un nuevo Belenazo en 'De Viernes' esta semana. La colaboradora regresará así a un plató de Telecinco más de tres años después de la cancelación de 'Sálvame', con la intención de responder a todos los que han hablado de ella en los últimos días.

Así, 'De Viernes' anuncia que Belén Esteban volverá a ser la única invitada de su emisión de esta semana, como ya sucediera hace siete días, cuando su scoop fue el único contenido durante toda la noche, pese a que estaba previsto un debate de 'Supervivientes All Stars', que finalmente no se celebró.

Una entrevista muy esperada con la que la cadena de Mediaset pretende repetir el liderazgo de la semana pasada, tras marcar el segundo mejor dato de la historia del formato de corazón, con un espectacular 18,7% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de telespectadores de media. Para ello, el programa volverá a arrancar a las 23:00 horas, evitando así su competencia con el Francia-Italia de la Nations League en La 1 de TVE.

Belén Esteban se sentará por primera vez en el plató de 'De Viernes' tras haber sido la gran protagonista de la semana y para contestar punto por punto a todos y cada uno de los que han reaccionado a su histórico scoop. Para empezar, la colaboradora responderá a las últimas declaraciones que ha dado Juls Janeiro, en las que ponía en duda su relato y le acusaba de ser una "embustera" y "payasa".

Asimismo, Belén Esteban reaccionará al anuncio de la demanda que va a interponer Jesulín de Ubrique contra ella. También, defenderá su versión sobre todos los asuntos que han vuelto a poner el foco sobre su historia con la familia Janeiro y todo lo que reveló la semana anterior, en su entrevista íntima con Santi Acosta.

Belén Esteban responderá a las críticas de Rosa Benito y Víctor Janeiro en 'Supervivientes'

Durante la entrevista, Belén Esteban también se enfrentará a otros frentes que tiene abiertos después de que el pasado martes su nombre saliera a relucir en 'Supervivientes All Stars'. Para empezar, la de Paracuellos del Jarama hablará de su guerra con Rosa Benito y su hija Chayo Mohedano, después de que la concursante del reality asegurara que "me repugna, es mala y mentirosa" y de que la cantante apostillara que para ella Belén es "mala persona" por todo lo que hizo en el pasado contra ella y sobre todo con su madre.

Otro rostro que tampoco ha dudado en hablar de Belén Esteban en Honduras ha sido Víctor Janeiro. Así, el torero comentó que la madre de su sobrina "ha hecho mucho daño a los Janeiro". Y Esteban se someterá a todas las palabras que le dedicó el hermano de Jesulín en el Puente de las Emociones.

💥Este viernes...Belén Esteban se sienta en el plató y responde a las declaraciones de Juls Janeiro tras la emisión del scoop de la semana pasada: "Si hay otra historia, contarla".



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/nkQ17nODTp — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 29, 2026

El cara a cara con Beatriz Trapote

Y por si fuera poco con todo este contenido, Telecinco también anuncia que 'De Viernes' tiene además preparado un reencuentro bomba entre Belén Esteban y Beatriz Trapote después de que la semana pasada ya se enzarzaran durante la conexión telefónica de la invitada. Todo después de que en las últimas semanas, la mujer de Víctor Janeiro haya señalado a Belén Esteban como la mano negra que impidió que ella siguiera trabajando en televisión y de que la propia Belén desmintiera a Trapote al decir que su hija Andrea tenía buena relación con ella y con sus hijos.

De esta manera, Belén Esteban y Beatriz Trapote vivirán un cara a cara en el plató del programa y tratarán de aclarar sus problemas del pasado y la relación actual de la hija de Belén con su tía y sus primos. ¿Podrá demostrar Beatriz Trapote que, tal y como dijo, sí tiene relación con su sobrina?

Pero no será el único reencuentro que viva Belén Esteban este viernes. Y es que también se verá las caras de nuevo con Terelu Campos, que el pasado martes reconoció en 'Supervivientes All Stars' que Belén le ha hecho mucho daño con todo lo que ha dicho de su hija Alejandra en estos últimos años. También tiene un enfrentamiento pendiente con Ángela Portero, como se demostró el pasado viernes, aunque habrá que ver si la periodista quiere aclararlo todo o prefiere evitar la confrontación directa con ella.