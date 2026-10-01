Pérdidas en los equipos de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas': Varios de sus rostros habituales en RTVE anuncian su despedida

Un mes después de estrenar sus nuevas temporadas con cambios en el equipo de presentadores y novedades gráficas, 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' afrontan desde este jueves la pérdida de varios de sus rostros, que se marchan definitivamente para emprender nuevos proyectos lejos de RTVE. Además, todo apunta a que podrían saltar a La Séptima.

Así, tras arrancar su nueva era post Javier Ruiz con la llegada de Jesús Cintora como director y presentador y tras producirse otras incorporaciones de profesionales procedentes de 'Malas Lenguas', como su directora adjunta Carla Sanz y la copresentadora Ane Ibarzabal, ahora 'Mañaneros 360' tiene que decir adiós a numerosos reporteros.

Para empezar, el matinal pierde del tirón a sus dos reporteros expertos en tribunales que se han encargado de cubrir toda la información relativa a los diferentes casos judiciales que afectan al Gobierno y al PP; así como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a Isabel Díaz Ayuso y su entorno.

Tanto Pedro Gómez como Carla Acuña, que se sumaron a 'Mañaneros 360' coincidiendo con la llegada de Javier Ruiz y su mayor apuesta por la política y la actualidad en abril de 2025, se despiden del programa líder de las mañanas como así han hecho saber a través de sus perfiles en redes sociales.

Gómez, que procedía de 'La Sexta Noticias', ha compartido una fotografía con el micrófono del formato matutino de TVE con un simple "Gracias" junto a tres corazones azules y el hashtag 'Equipo' en su cuenta de "X". Mientras, Acuña ha utilizado los stories de Instagram para anunciar que este miércoles 30 de septiembre ha sido su último día como reportera de 'Mañaneros 360'.

"Hoy ha sido el último día con este micro. Y no pienso hacer ningún tipo de retrospectiva porque paso de sensiblerías. Solo diré que la ovni ha sido muy afortunada de llevarlo", ha escrito Carla Acuña "Y por lucirlo con compis tan guays", ha añadido en otra publicación junto a María Álvarez, reportera, en este caso, de 'La Hora de La 1'. "Nos vemos en las calles", ha sentenciado en otro storie.

Pero los dos periodistas especializados en tribunales no son los únicos que se desmarcan del espacio que conducen Adela González y Jesús Cintora en La 1. En otro caso, ha sido Alberto Herrera, encargado de ofrecer las noticias de última hora desde la redacción en el bloque de sucesos, el que ha compartido un post en Instagram despidiéndose de otros dos reporteros que dejan el magacín producido por La Cometa: María Escolar y Emilio Pacho. Ambos también reconocidos por el público de 'Mañaneros 360'.

"Hoy estamos tristes porque nos dejan para seguir triunfando en otros proyectos. Todo lo mejor para María Escolar y para Emilio Pacho. Qué gusto ha sido trabajar con vosotros. No se puede ser más 360. ¡Os quiero!", ha aseverado el comunicador y el que fuera copresentador del formato en sus anteriores etapas.

Asimismo, el propio Emilio Pacho ha querido despedirse de sus compañeros con un mensaje de agradecimiento en esa misma red social: "Hoy, cuando cumplo dos años en Madrid, acaba mi aventura en 'Mañaneros'. El programa que me cambió la vida y que me trajo hasta aquí. Gracias por la infinita confianza a todos. Hicimos tele. Nos divertimos. Mucho. Reímos, lloramos y contamos la realidad de lo que pasaba. Y, desde la política, nos planteamos la vida y conseguimos liderar. Gracias infinitas".

"Hoy cierro esta etapa con el corazón llenito de todo el cariño que me habéis regalado. Ahora vamos al máximo a por lo que viene. Un proyecto apasionante, un curso político intenso, la ilusión del primer día y los 7? sentidos puestos en lo que está por llegar", ha concluido dejando entrever con ese 7 que su destino próximo será La Séptima.

Sin embargo, esta pérdida no acaba aquí. A todos ellos hay que sumar también un quinto rostro, pues Marta Hita, otra de las reporteras más famosas de la sección de actualidad política de 'Mañaneros 360', también deja su puesto. "Hoy toca cambiar de rumbo. Me voy con ilusión por lo que viene y con un poquito de pena por todo esto que dejo atrás. Mañaneros 360, gracias por tanto. Suerte que muchos de los que aparecen en las fotos me van a acompañar en esta nueva aventura. Nos vemos muy pronto", ha asegurado la periodista.

Por ahora, se desconocen oficialmente los proyectos por los que estos cinco profesionales dejan 'Mañaneros 360', aunque todo apunta a que su próximo destino será La Séptima teniendo en cuenta que el director editorial de la nueva cadena de TDT es Javier Ruiz y el director de contenidos de la misma es Daniel Fernández, quien fuera director de 'Mañaneros 360' hasta el pasado mes de agosto.

La cómica Raquel Hervás también se despide de 'Malas Lenguas'

Por su parte, la cómica y colaboradora de 'Malas Lenguas', Raquel Hervás también se ha despedido este miércoles del equipo tras realizar por última vez su sección en el programa, que igualmente estrenó su nueva etapa este mes con la incorporación de Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa como presentadores tras la mudanza de Jesús Cintora a 'Mañaneros 360'.

"Antes de acabar, permitidme decir una cosa. Hoy es mi último día en 'Malas Lenguas'. Así que quiero agradecer a todo el equipo del programa, desde realización, producción, redacción, reporteros, redes y personal de RTVE, cámaras, sonido, vestuario, maquillaje y sobre todo personas del comedor. A las personas que de verlas tanto por aquí se han convertido en mis amigos y al equipo de humor del programa que salieron hace tiempo pero han sido muy importantes para mí", ha empezado diciendo la humorista.

"Gracias por lo aprendido. Que ha sido mucho. Y gracias por vuestro calor humano. No voy a llorar, lo prometo. Y a la peña que veis el programa os quiero decir algo: la cosa se está poniendo fea, fea de verdad. Parece que hay gente que nos quieren quitar los derechos, pero ya que nos los van a quitar, que no nos quiten las ganas de reírnos de ellos en su cara. Menos miedo y más risas. Ya lo dijo un sabio, cuanto peor mejor y peor para todos. Y sí, cuanto peor se ponga la cosa, mejores chistes haremos. Gracias por vuestro cariño y gracias siempre a Malas Lenguas", ha concluido al borde de la lágrima, parafraseando a Mariano Rajoy.

Tras su speech de despedida, ha sido Gonzalo Miró quien ha querido darle las gracias por su trabajo a su compañera. "Raquel, enhorabuena porque casi consigues no llorar. Te agradecemos la despedida, el cariño y que hayas formado parte de este equipo. Muchísimas gracias y no te decimos adiós, te decimos 'hasta luego' y muchísima suerte", le ha dicho el presentador. "Te echaremos de menos", ha apostillado Esther Palomera.