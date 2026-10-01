Audiencias septiembre: Antena 3 lidera, La 1 alcanza un récord en 15 años y Cuatro logra el mejor resultado en 11 frente a La Sexta

Arranca una nueva temporada televisiva cargada de novedades en las cadenas generalistas con multitud de formatos que regresan de vacaciones y otros que debutan por vez primera en las pantallas de nuestros hogares. Antena 3 es la que se lleva el gato al agua en este mes de septiembre al crecer 9 décimas y marcar un correcto 12,8%. Le sigue de cerca la cadena pública con un 12,1% y, muy lejos, Telecinco, con un 8,4%. Ambas suben 6 décimas con respecto a agosto.

Por su parte, Cuatro se mantiene como la tercera cadena comercial más vista del mes con el 7,1% y firma su mejor dato desde 2018. laSexta queda a gran distancia y obtiene un 5,3%.

Por grupos, Atresmedia lidera por 39º mes consecutivo con un 24,9%. Le sigue Mediaset España con un 22,8%. Por su lado, el grupo RTVE repite resultado y registra un promedio del 18,7% en septiembre.

Antena 3 (12,8%) sube en septiembre

Cristina Pardo en 'La Mesa'

Antena 3 (12,8%) arrasa en el arranque de temporada: es la cadena líder, crece y gana en el 86% de las jornadas. Es la cadena más vista del mes y la que más sube entre las principales, revalidando su liderazgo absoluto en informativos, entretenimiento y ficción con las ediciones, los programas y las series más vistas de la TV

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas de entretenimiento y series más vistas de toda la TV en abierto: Este mes de septiembre sobresalen nuevamente los dos concursos 'La ruleta de la suerte' (21,8%) y 'Pasapalabra' (17,8%) y 'El Hormiguero' (13,9%).

En el horario estelar, aceptables, pero no sobresalientes, los datos de sus principales apuestas. Los seriales turcos 'El Secreto' (11,5%) y 'En tierra lejana' (13,5%) son las apuestas que más han destacado, unido a la nueva temporada de 'La Voz' (13,1%). 'Las hijas de la Criada' (11,3%) y 'La Mesa' (11%) llegan estables. 'La ruleta de la suerte noche' estrena temporada con un 10%.

Por la tarde, 'Sueños de libertad' (14,1%) brilla y 'YAS' (10,3%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas En las mañanas, 'Espejo Público' (12,5%) arranca muy bien la temporada y Karlos Arguiñano (16,3%) lidera su franja.

Antena 3 Noticias (19,1% y 1,8 M) refrenda su dominio absoluto encadenando 81 meses consecutivos de liderazgo. Crece y aumenta a +11,1 puntos la ventaja sobre su rival privado y a +5,9 puntos la distancia sobre los informativos de la cadena pública.

La 1 de TVE (12,1%) crece y logra su mejor septiembre en 15 años

David Bustamante, Mala Rodríguez y Ruth Lorenzo en 'MasterChef Celebrity Legends'

La 1 de TVE (12,1%) arranca la temporada subiendo 6 décimas, logrando su mejor inicio de temporada desde 2011. A pesar de 'La Vuelta' y la UEFA Nations League, la cadena pública se mantiene en segunda posición.

'Master Chef Legends' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (12,1%) en este arranque de temporada, seguido de 'El Tunel' (11,2%). 'La Revuelta' es lo más visto de la cadena pública junto al Telediario con un 10,9% de cuota, 1.238.000 seguidores y más de 3,5 millones de espectadores únicos por noche. 'El perro andaluz' (10,4%) pierde fuelle sin el Mundial de telonero. 'Los archivos secretos del NODO' (10,4%) tampoco destacan, como 'La amiga estupenda' (8,2%).

Por último, las últimas entregas de 'El Grand Prix' y 'Dog House' se saldan con un 12,8% y un 11,1% de media general, respectivamente confirmando su buen recorrido durante el pasado verano.

En cuanto a sus magacines diarios, TVE sigue viviendo un momento dulce. 'La hora de La 1' (19,3%) y 'Mañaneros 360' (16,8%) continúan como líderes absolutos de la parrilla matinal. Por su lado, 'Directo al grano' (10,6%), 'Malas Lenguas' (10,4%) y 'Aquí la tierra' (11,8%) se mantienen estables en las tardes. Mientras, el combo de 'Valle Salvaje' (10,2%) y 'La promesa' (13%) logra buenos números, liderando por 23º mes consecutivo.

El arranque de esta edición de la UEFA Nations League consigue un promedio de 26,7% de cuota y 3.027.000 espectadores. Lidera con una ventaja de 16 puntos sobre su inmediato competidor y logra un total de 15.784.000 contactos entre los tres partidos emitidos en La 1.

La Vuelta cierra con un seguimiento total de más de 15 millones de espectadores únicos entre todas las cadenas. En La 1, consigue su mejor cuota desde 2011 (14%). En La 2 (7,6%), su mejor resultado en 20 años. Y en Teledeporte (3,1%), su mejor cuota desde 2021.

Los informativos de TVE anotan en septiembre 1.319.000 espectadores y un 14,3% de cuota de pantalla. Se mantienen como la segunda oferta informativa y mejoran 8 décimas respecto al año pasado consiguiendo su mejor resultado en septiembre desde 2017. El TD Matinal consolida su liderazgo y alcanza la cuota más alta en 6 años con un 23,1% de cuota. El Canal 24 horas crece en todas las franjas del día hasta igualar su mejor septiembre de su historia con un 1,3%.m

La 2 (3,6%), por su parte, mejora en 6 décimas su dato de hace un año. Es la segunda mejor cuota del año, a 2 décimas de su máximo mensual en 2026, y también su mejor dato en septiembre desde 2008.

Telecinco (8,4%) sube ligeramente pero sigue en estado crítico

Los chicos en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 11'.

Telecinco (8,4%) sube con el arranque de la temporada pero continúa muy lejos de sus competidores. La cadena de Fuencarral sigue sumida en una grave crisis de audiencias, siendo superada algunos días por su hermana pequeña, Cuatro.

En el horario estelar, destaca lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' (13,3%) y 'Supervivientes All Stars' en sus distintas versiones: Gala del jueves (15,1%), 'Tierra de nadie' (13,9%) y Conexión Honduras (11,2%). Entre ambas, ocupan 5 noches a la semana. El cine de los sábados, por su parte, no funciona. Y 'De Viernes' (12,5%) sube con la entrevista a Belén Esteban.

Sus tardes siguen muy débiles ya que 'El verano se mueve' (6,9%) y 'El Diario de Jorge' (8,4%) no hacen ruido. La llegada del rosco a 'Rueda la letra' fracasa con un discreto 7,7%. 'Allá tú' (9,9%) es lo que mejor funciona en las tardes de Telecinco. Los fines de semana, 'Fiesta' aguanta con un 9,4%.

En la mañana, 'El programa de Ana Rosa' (12,1%) es lo que mejor cuota cosecha cada día, en detrimento de 'La Mirada Crítica' (9,5%) y 'Vamos a ver' (8,3%). El renovado 'El tiempo justo' (10,5%) tampoco se hace notar en demasía y 'El Precio Justo' (6,9%) se traslada a las mañanas del fin de semana sin éxito.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8%, a una distancia muy grande del 'Telediario' de TVE y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias', confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro supera el 7% y se aleja de La Sexta

'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter y logo de Cuatro

Cuatro (7,1%) y La Sexta (5,3%) continúan con su feroz batalla. La cadena de Mediaset logra ganar a su rival por una diferencia muy considerable, logrando su mejor septiembre en 11 años y la mayor distancia desde 2012.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte con un 12,1% en prime time y 9,9% en access y 'Código 10 (11,4%) son los formatos que más han destacado este mes de septiembre, junto a En boca de todos' (10,5%) y 'Todo es mentira' (7,9%). 'Lo sabe, no lo sabe' se mantiene con un 6,1%. Noticias Cuatro firma un buen 7,4% y 'En el punto de mira' regresa con un gran 8,3%.

En La Sexta destacan a la baja 'Aruseros' (12,15), 'Al rojo vivo' (6,2%), 'Zapeando' (5,4%), 'Más Vale Tarde' (5%), 'El Intermedio' (6,4%) y 'La Sexta Xplica' (5%). 'La Sexta Noticias' concluye el mes con un promedio del 6,9% entre el conjunto de sus ediciones. Lo nuevo de 'Salvados' se salda con un 6,8% y 'Pesadilla en la cocina' regresa muy flojo, al igual que 'Cara al show'.

GRUPOS: Atresmedia lidera

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol y 'Antena 3 Noticias' arrasan

PROGRAMAS MÁS VISTOS: Antena 3 reina el ranking de espacios más vistos con sus informativos y sus programas de entretenimiento

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias' mantiene su dominio siendo la referencia informativa del país.

AUTONÓMICAS: TV3 (13.1%) y Aragón TV (11.1%) son las cadenas autonómicas líderes.

CADENAS DE PAGO: LaLiga TV por M+ y DAZN LaLiga son los canales de pago líderes del mes

de septiembre

Audiencias por targets de edad

Por géneros, La1 es la cadena líder en hombres con un 12.2% de share y Antena 3 domina en mujeres con un 15.2% de

share. Antena 3 lidera entre los mayores de 65 años y La1 lidera en espectadores de 13 a 64 años. Por su parte, los niños

de 4 a 12 años alzan a Boing como la cadena más vista en este target con un 13% de share.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

La1 mantiene su dominio de la franja de mañana al registrar un 16.1% de share en el mes de septiembre, siete décimas más

que en agosto, y mantiene su liderazgo en la franja de tarde con un 10.8% de share. Antena 3 arranca la temporada

manteniendo la primera posición en las franjas de mayor consumo del día: la sobremesa (17.9%) y el prime time (13%). Por su

parte, Telecinco domina el late night con un 11.9%.

Por CCAA: Antena 3 y La 1 de TVE se reparten el país

TDT: Bajada generalizada de todas las temáticas

FDF (2.1%) se sitúa como la cadena líder entre las cadenas temáticas TDT, empatado con NOVA (2.1%), que sube una décima. Atreseries (1.9%) completa el TOP 3.