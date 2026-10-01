'El perro andaluz' anuncia a los invitados de hoy en RTVE, con los que busca hacer frente a 'Horizonte' y 'Supervivientes'

'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados con los que intentar mejorar sus resultados de audiencia. Manu Sánchez se enfrenta este jueves, 30 de septiembre a partir de las 23:00 horas a su quinta emisión de este curso televisivo, con el difícil reto de hacer frente a la versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro y a la gala de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco.

Lo cierto es que la última entrega del espacio de entrevistas liderado por el humorista se tradujo en un flojo 8.8% de share y 543.000 espectadores, mientras que 'Supervivientes All Stars' consiguió liderar un jueves más con un 15.7% de share y 843.000 espectadores y 'Horizonte' firmó un 11.5% de cuota de pantalla y 771.000 espectadores en Cuatro.

David Bustamante y James Rhodes, los invitados de Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

El primero en pasar por el sofá de 'El perro andaluz' será David Bustamante, que visita a Manu Sánchez para hacer un repaso de sus dos décadas sobre los escenarios y cómo ha conseguido sobrellevar la presión, las críticas y el peso de estar siempre en el ojo público tras su salto a la fama en los inicios de los 2000. El cántabro también se sincerará sobre cómo ignora 'el hate' en redes sociales y temas como la aceptación personal y la autoestima.

Después, James Rhodes abordará junto al cómico uno de los temas estrella de la semana: la situación de la vivienda en nuestro país y los desahucios que se producen cada día, con el foco puesto en el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada del piso en el que había vivido durante más de siete décadas en Madrid. El pianista y escritor reflexionará sobre la vivienda, la especulación y la desigualdad además de hacer un repaso de su trayectoria personal y pública.

🤍💚 ESTE JUEVES vendrán a ladrar a 'El Perro Andaluz' by @_ManuSanchez_, y esperamos que también se diviertan...



💥💥 ¡@David_Busta y James Rhodes! 💥💥



📺En @La1_tve, después de @LaRevuelta_TVE#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/4PmjThUiSz — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) September 28, 2026

Además, Petite Lorena regresará a 'El perro andaluz' con su propio universo de humor con el que convierte las cosas cotidianas en extraordinarias. A esta sección se suman las habituales de cada jueves, desde el Confesionario de Manu Sánchez a las ya tradicionales carteras, que pondrán el broche de oro a una noche marcada por la conversación, el humor, la reflexión y como siempre, la música.