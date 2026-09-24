'El perro andaluz' lo juega todo a un invitado en su nueva entrega en RTVE para evitar otro 'sorpasso' de 'Horizonte'

'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados con los que intentar recuperar su liderazgo de audiencias. Manu Sánchez se enfrenta este jueves, 24 de septiembre a partir de las 23:20 horas a su cuarta emisión de este curso televisivo, con el reto de hacer frente a la versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro y a la gala de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco, dado que ambas ofertas de Mediaset superaron a la de RTVE hace siete días.

La última entrega del programa de entrevistas del sevillano se tradujo en un 10,2% de share y 714.000 espectadores, el registro de audiencia más bajo de sus dos temporadas en La 1 y quedando al borde del unidígito. Entre las ofertas de la competencia, 'Supervivientes All Stars' logró coger impulso durante su segunda semana adelantando al humorista en cuota de pantalla con un 14%, mientras que reunió a 712.000 seguidores en la noche de Telecinco. Por su parte, el tramo principal de 'Horizonte' con Iker Jiménez firmó un 11,4% y 773.000 fieles, rozando la victoria en su franja de estricta coincidencia.

Audiencias de 'El perro andaluz':

Programa 1 (11/06/2026): Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla: 1.282.000 y 15,1%

Programa 2 (18/06/2026): Vanesa Martín y Mercedes Milá: 1.335.000 y 15,6%

Programa 3 (25/06/2026): Pastora Soler y Xavier Sardá: 711.000 y 13,7%

Programa 4 (02/07/2026): Anabel Alonso y Niña Pastori: 1.745.000 y 22,5%

Programa 5 (09/07/2026): María del Monte y Paula Vázquez: 1.071.000 y 21,8%

Programa 6 (16/07/2026): Rosa López y Boris Izaguirre: 831.000 y 12,5%

Programa 7 (23/07/2026): José Mercé y Kiki Morente: 896.000 y 12,6%

Programa 8 (30/07/2026): Lolita Flores y Santiago Segura: 838.000 y 13,2%

Programa 9 (03/09/2026): Antoñito Molina y Miguel Rellán: 869.000 y 11,5%

Programa 10 (10/09/2026): Jesús Vázquez y Rosa María Calaf: 722.000 y 10,5%

Programa 11 (17/09/2026): Miguel Poveda e Iván Redondo: 714.000 y 10,2%

Goyo Jiménez, el invitado de Manu Sánchez de esta semana en 'El perro andaluz'

Goyo Jiménez será la estrella principal de 'El perro andaluz' este jueves, reencontrándose con Manu Sánchez para vivir una noche cargada de humor y debate en torno a la política internacional, pues el humorista se sincerará sobre la realidad estadounidense y los efectos de la administración de Donald Trump. El invitado, además de pasar por el confesionario, pondrá a prueba cuánto sabe realmente del magnate estadounidense.

La música tendrá también un papel importante en esta nueva cita del espacio de TVE, pues Jesús Bienvenido regresa a su puesto de colaborador con su sección 'Aquí mando yo'. Así, el querido rostro del formato presentará en directo 'La Ratas', la comparsa que compuso para el Carnaval de Cádiz de 2025. Sin embargo, la música y el humor de esta noche tendrán un importante trasfondo: la vivienda y la lucha por la grave situación que este derecho atraviesa en nuestro país.

'El perro andaluz' contará también con sus colaboradores habituales, empezando por Doña Carmen, que se zambullirá de nuevo en el Archivo de RTVE, mientras que Sobria y Serena recuperará la Oficina Contra el Centralismo, esta vez centrándose en Galicia y Andalucía y los muchos tópicos que hay por desmontar de estas zonas. Antonio Reguera también saldrá a escena para aportar su particular mirada de los asuntos más cotidianos.