El comunicado de uno de los creadores de 'Compañeros' tras quedar apartado de su vuelta: "No tengo nada que ver con el proyecto"

Una de las series más recordadas de finales de los 90 y comienzos de los 2000 vuelve a nuestras vidas. Atresmedia y Globomedia trabajan en el regreso de 'Compañeros' con una nueva ficción, que rescatará a Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria) y el elenco original, para saber qué ha sido de ellos después de 25 años desde su gran final.

Por ahora, Atresmedia solo confirma el regreso de sus dos protagonistas principales aunque reconoce que la intención es recuperar al grueso de aquel reparto. "La intención es recuperar el grueso de aquella pandilla de personajes y ver qué les ha deparado la vida en todos estos años", ha revelado Montse García, la directora de Ficción de Atresmedia a El Mundo.

La nueva serie de 'Compañeros' contará con Pau Freixas, creador de 'Pulseras rojas', 'Sé quién eres' o 'Citas Barcelona' como director. Precisamente en esta última serie de Prime Video, Eva Santolaria y Antonio Hortelano ya vivieron su particular reencuentro antes de volver a dar vida a los célebres Quimi y Valle.

La nueva etapa de 'Compañeros' volverá a estar producida por Globomedia junto a Filmax, la productora con la que Pau Freixas lleva trabajando desde hace años. Quién no estará en este regreso de la mítica serie juvenil será Manuel Ríos San Martín, quien fuera uno de sus productores ejecutivos, directores y guionistas más emblemáticos.

Ha sido el propio escritor quién ha confirmado la noticia en sus redes sociales tras publicarse el regreso de 'Compañeros'. "Como igual ya sabéis, vuelve Compañeros. Yo estoy centrado en mi nueva novela 'No te fíes de ellos' y no tengo nada que ver con el proyecto", ha empezado aclarando.

"Ha sido una serie que ha marcado la vida de mucha gente. Ojalá salga bien el reencuentro, os lo merecéis", añade el que fuera uno de los artífices de la ficción y quién dirigiera también la película que se realizó sobre la serie, 'No te fallaré'. Asimismo, el escritor aprovecha para poner en valor el trabajo del que fue su predecesor en la ficción de Antena 3. "Y como digo siempre, la idea de Compañeros parte de Manuel Maldivia. Yo fui productor ejecutivo después de él, eso sí, durante más de 90 capítulos", concluye.

Como igual ya sabéis, vuelve Compañeros. Yo estoy centrado en mi nueva novela ‘No te fíes de ellos’ y no tengo nada que ver con el proyecto. Ha sido una serie que ha marcado la vida de mucha gente. Ojalá salga bien el reencuentro, os lo merecéis! https://t.co/GWn710aPVm pic.twitter.com/zI2qh97GDA — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) September 24, 2026