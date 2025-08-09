Nicolás Belmonte, 48 años, actor: Así ha cambiado el protagonista de 'Compañeros' retirado de la vida pública

Las series juveniles siempre han funcionado bien en nuestro país. Pero sobre todo tuvieron su hueco en la televisión a finales de los 90 y comienzos de los 2000, ya que estaban en pleno auge las series de instituto. Toda esta moda, por supuesto, nos llegaba desde Estados Unidos, con ejemplos tan míticos como 'Sensación de vivir' o 'Melrose Place', que lanzaron al estrellato a toda una generación de intérpretes. Ejemplos como Luke Perry, Shannen Doherty, Tori Spelling... Una época dorada repleta de títulos que han sobrevivido, de mejor o peor forma, el paso del tiempo. En España, eso sí, teníamos nuestras propias historias, aunque llegaron un poco más tarde.

Por un lado, 'Al salir de clase', una enorme cantera en nuestra ficción, de la que salió toda una nueva generación de actores y actrices. Y, por otro lado, 'Compañeros', su versión más realista y sí, muchas veces, más adulta. Como contó Antonio Hortelano (Quimi) en Vanity Fair, todo se debía a que "nos llevaban a ver grabaciones que habían hecho en un colegio determinado para que viéramos cómo se comportaban los chicos en las clases". 9 temporadas y 121 episodios de una ficción irrepetible, que alcanzó grandes picos de audiencia entre los años 1998 y 2002. Su sexta temporada llegó hasta los cinco millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%.

Y es que todo el reparto había hecho una gran piña. Eso se reflejaba en la gran química que había entre todos ellos. Traspasaba la pantalla. Antonio Hortelano, Eva Satolaria, Lara de Miguel o Nicolás Belmonte consiguieron que les viéramos como nuestros propios amigos. "¡Trajimos los problemas a España!", contó el propio Nicolás Belmonte durante el reencuentro de varios miembros del reparto en Atreseries. Belmonte interpretaba en la serie a Eloy Rubio, el hijo de Marisa, a la que daba vida Beatriz Carvajal.

El reencuentro de 'Compañeros'.

Su personaje inicialmente es un rebelde similar a Quimi. De hecho, hasta le reta en una carrera de motos. Con Marisa tiene bastantes problemas y discusiones en las primeras temporadas. Y gracias a su personaje, la serie pudo ahondar en temas tan complejos como la bulimia o el abuso de pastillas. Incluso el tema del aborto, después de dejar embarazada al personaje de Isabel. Pero finalmente deciden tener al niño, y ambos viven juntos mientras ayudan a Marisa con sus problemas con el alcohol. Aunque inicialmente era un personaje muy secundario, acabó siendo uno de los protagonistas de la serie.

Pero antes de llegar a 'Compañeros', ya había hecho sus pinitos en televisión con la serie de Andrés Pajares 'Tío Willy'. En ella, Pajares daba vida a un hombre que había tenido que huir de España por su orientación sexual, y regresa a España para hacerse cargo de sus sobrinos. Fue la primera serie en España con un protagonista homosexual. Pero, salvo esta o 'Compañeros', Nicolás Belmonte no ha tenido mucha más presencia en proyectos televisivos. Eso sí, sigue recordando mucho la serie de Antena 3. "Nos respetábamos mucho, pero a la vez no nos respetábamos nada. A cualquier defecto íbamos muy a saco", se sinceró en Fórmula TV.

Participó en series reconocidas como 'Los misterios de Laura', 'SMS', 'Punta Escarlata', 'Sin identidad', 'Alatriste' o 'Borgia' (interpretando el personaje Shahzadeh Djem). También retomó su personaje de Eloy en la película 'No te fallaré', adaptación cinematográfica de 'Compañeros', ambientada tres años después del instituto. Pero, en las últimas entrevistas que concedió, dejó claro que en la actualidad "vive por y para el teatro", siendo también productor teatral, participando en el montaje de varias obras clásicas como 'Historia de una escalera' y 'Las amistades peligrosas', trabajando junto a figuras como Maribel Verdú y Amparo Larrañaga. Aunque en los últimos años no se ha sabido mucho de él, ya que está retirado de la vida pública.