La vida actual de la actriz Eva Santolaria, a los 50 años: de interpretar a Valle en 'Compañeros' a tener el síndrome del impostor

A finales de los 90 y comienzos de los 2000 estaban en pleno auge las series juveniles de instituto. Aunque ya sabemos que, en España, siempre llegamos un poco más tarde que en Estados Unidos. En esa época, allí ya habían triunfado títulos como 'Sensación de vivir' o 'Melrose Place', que lanzaron al estrellato a toda una generación de intérpretes. Ejemplos como Luke Perry, Shannen Doherty, Tori Spelling... Una época dorada repleta de títulos que han sobrevivido, de mejor o peor forma, el paso del tiempo. Aquí lo intentamos también, y por el camino, llegaron series como 'Al salir de clase', la gran cantera de actores de nuestro país... o 'Compañeros'.

La serie de Antena 3 era mucho más adulta y realista. Sobre todo gracias a su reparto. Como contó Antonio Hortelano (Quimi) en Vanity Fair, todo se debía a que "nos llevaban a ver grabaciones que habían hecho en un colegio determinado para que viéramos cómo se comportaban los chicos en las clases". 9 temporadas y 121 episodios de una ficción irrepetible, que alcanzó grandes picos de audiencia entre los años 1998 y 2002. Su temporada seis llegó hasta los 5 millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%. Y mucho de ello se sustentaba en la química entre el propio Quimi y Valle, interpretada por Eva Santolaria.

'Yo tuve una adolescencia super guay, pero no era la más popular de mi grupo de amigos. Era un grupo de amigos guay. Pero yo me quedaba con los abrigos mientras mis amigas iban a ligar", contó en el podcast de Movistar+ Los del plus. "La serie me permitió ser esa adolescente un poco rebelde que siempre quise ser. Me permitió también tener ese válvula de escape, que eso creo que lo tengo, que fue la de la chica reivindicativa. Todos los temas por los que ella luchaba, como la justicia, te permitía tener un altavoz con el que yo me sentía muy cómoda. Me gustaba ser la cañera y la que reivindicaba cosas".

Eva Santolaria, en la actualidad tras interpretar a Valle en 'Compañeros': de su rechazo a 'Física o química' a tener el síndrome del impostor

Valle y Quimi, el alma de 'Compañeros'.

Eva Santolaria nació en Barcelona en 1975. Antes de llegar a 'Compañeros', no solo había hecho ya sus pinitos en el cine, sino también en la televisión. Concretamente en la serie 'Nissaga de poder', emitida en TV3 y con Emma Vilarasau de protagonista. Pero realmente fue la ficción de Antena3 la que le dio el empujón definitivo y la catapultó a la fama nacional. Su Valle Bermejo se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la televisión española a finales de los años 90. Este personaje, una adolescente rebelde y comprometida, la consolidó como un referente para toda una generación.

"Llegué a pasar miedo cuando de pronto me encontraba a gente esperándome en la puerta de casa, cuando alguien descubría dónde vivían mis padres. O cuando me llamaban a las cuatro o cinco de la mañana con tono amenazante", confesó a Vanity Fair. "Más que nada porque sabes que hay de todo… Había gente que se acercaba a ti con cariño y respeto. Pero también otros que no saben distinguir y que tienen ciertas obsesiones que no son sanas".

Tras el éxito de la serie, Eva Santolaria dio el salto a la cadena de enfrente, es decir, Telecinco, y fichó por otra ficción mítica de nuestra televisión: '7 vidas'. Ahí interpretó a Verónica durante 81 episodios. "En '7 vidas' tuve síndrome de la impostora y lo arrastré hasta el final. Tenía la sensación de ir detrás de un AVE en un tren a carbón", explicó en la Cadena SER. Además, recibió una oferta para formar parte del elenco de Física o Química, pero rechazó salir en la serie: "¿Voy a estar, en este momento de mi vida, con el titular 'Valle vuelve al cole?' No me apetecía", se sinceró también en la SER.

🗣 La actriz @eva_santolaria reflexiona sobre el síndrome de impostora que sufrió en 'Siete vidas': "Amparo Baró, Carmen Machi, Blanca Portillo, son tan buenas que nunca te ves al mismo nivel" pic.twitter.com/18bCv4W32L — Hora 25 (@Hora25) January 2, 2025

Su carrera, desde su salida de la serie de Telecinco, no experimentó el mismo nivel de éxito desde entonces. Y eso le pesó durante varios años. "Hubo un tiempo en el que tenía la sensación de que me había quedado en tierra de nadie. Ni era ya la jovencita, ni se me veía como madre cuando sí tenía edad para serlo", reflexionó en Vanity Fair. Pese a ello, participó en series como 'Los misterios de Laura', 'Cites' o 'Sé quién eres'. Y aunque estuvo un tiempo desaparecida de los focos, no dejó de trabajar. "Estuve por ejemplo haciendo una obra de teatro maravillosa, 'Auto', dirigida por Ernesto Caballero, que estuvo de gira mucho tiempo y que también pasó por Madrid. Ahí el foco lo tenía ya de otra forma".

Eva Santolaria y Antonio Hortelano en su reencuentro en 'Citas Barcelona'

En este contexto, Santolaria decidió ampliar su horizonte profesional y se adentró en el mundo del guion. Su colaboración más destacada en este ámbito ha sido en la serie 'Todos mienten'. El título de Movistar Plus+ contaba con actrices como Natalia Verbeke o Irene Arcos. En ella, además de actuar, participaba activamente en la escritura del guion junto a su pareja, el director Pau Freixas. Además, en los últimos años, Santolaria ha retomado su presencia en el teatro con la obra 'GRRRL'. Esta producción aborda temas de resistencia femenina y cuestiona las desigualdades de género.

Madre de dos niños, Eva Santolaria sigue orgullosa de su paso por 'Compañeros' tantos años después. Y, sobre todo, de haber dado vida a Valle, referente para tantas chicas a finales de los 90. "Es importante ser querido por el público y no pasar desapercibido. Esto es así, puedes ser querido o de repente puedes ser odiado porque has caído fatal, lo importante es que puedas provocar una emoción. Es peor que hayas hecho un personaje que no genere nada. Y no me refiero a que no que te reconozcan por la calle, sino a que no cale, que no llegue, que no produzca ningún tipo de emoción o sensación", contó en una entrevista para El Español. "No dejamos de ser actores porque no te estén viendo o no estés trabajando. Los actores somos y es una forma de vivir, de sentir, de comunicarnos".