La vida actual del actor Antonio Hortelano, a los 49 años: de interpretar a Quimi en 'Compañeros' a desaparecer

A finales de los 90 y comienzos de los 2000 estaban en pleno auge las series juveniles de instituto. Aunque ya sabemos que, en España, siempre llegamos un poco más tarde que en Estados Unidos. En esa época, allí ya habían triunfado títulos como 'Sensación de vivir' o 'Melrose Place', que lanzaron al estrellato a toda una generación de intérpretes: Luke Perry, Shannen Doherty, Tori Spelling... Aquí conseguimos hacer nuestro el género y crear series míticas de nuestra televisión, que han perdurado en el imaginario colectivo. El ejemplo más claro (y popular) sería 'Al salir de clase', la serie diaria de Telecinco que fue la gran cantera de actores de nuestro país.

Pero no fue la única, porque Antena 3 creó una mucho más adulta y realista: 'Compañeros' que se convirtió, sin duda, en una de las series juveniles más importantes de la historia de nuestra televisión. La ficción de Antena 3 tuvo 9 temporadas y 121 episodios, y alcanzó grandes picos de audiencia entre los años 1998 y 2002. Su temporada seis llegó hasta los 5 millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%. Un auténtico éxito entre el público juvenil que convirtió a sus personajes en auténticas estrellas.

Incluso con una película como 'No te fallaré', que tocaba temas muy adultos como las drogas, la prostitución e incluso dejaba a uno de sus protagonistas en silla de ruedas. Una serie que marcó a toda una generación. ¿Quién no se acuerda de la pareja formada por Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria)? Una de las más conocidas de nuestra ficción y que fue parte crucial de las tramas en el colegio Azcona.

¿Quién no tenía su carpeta forrada con una foto de Quimi?

'Compañeros' trataba temas tabú para la época como las drogas o el embarazo juvenil, pero desde la perspectiva de unos adolescentes que querían comerse el mundo. Y su contraste con los profesores era lo que le daba el extra necesario. Grandes intérpretes pasaron por los pasillos del Colegio Azcona: Miguel Rellán, Beatriz Carvajal, Francis Lorenzo... incluso Concha Velasco. Una ficción que revolucionó todo y que sirvió de base para otras que vendrían después, como 'Física o Química'. Y es que el realismo de sus personajes era uno de los puntos fuertes de la serie. "Nos llevaban a ver grabaciones que habían hecho en un colegio determinado para que viéramos cómo se comportaban los chicos en las clases" contó Antonio Hortelano en una entrevista para Vanity Fair.

Y es que su personaje, Quimi, decoraba las carpetas de todas las adolescentes de la época. Antonio Hortelano, nacido en Valencia, ya había participado en diferentes series, pero solo con personajes episódicos. Ahí están sus interpretaciones en 'A las once en casa' o 'Médico de familia'. Pero su gran papel fue, sin duda, el de Quimi, o su nombre completo Joaquín Verdet. Su relación con Valle hicieron crecer la serie exponencialmente. Su personaje era querido por todos. Ya no solo por su rebeldía juvenil, sino por su lealtad.

Fue tal el boom de la serie que todos los protagonistas eran conocidos en todo el país. Eva Santolaria contó en una entrevista que tuvieron que salir escoltados de un centro comercial debido a nivel de histerismo de los fans. "A veces intentamos olvidar esas cosas surrealistas y nos quedamos con lo mejor. Hay muchas cosas que probablemente me pasaron pero a las que no presté la menor atención. Tienes que acostumbrarte a una situación distinta y esa pérdida de privacidad es a veces costosa. Casi siempre estábamos rodando, pero siempre es incómodo perder una privacidad que creo que todo el mundo necesita", contó Antonio Hortelano en la entrevista de Vanity Fair.

Antonio Hortelano, de ser el adolescente más famoso de España a su nueva vida de retiro en la sierra de Madrid

Antonio Hortelano protagonizó la obra teatral 'El favor'.

Fue una época perfecta para cualquier actor: dar vida a un personaje que te gusta, y además tener reconocimiento. Y gracias al trabajo del equipo y de los guionistas, su Quimi podía ser perfectamente cualquier chaval de instituto. "Nos juntaron a todos los actores que íbamos a hacer la serie, nos formaron y nos relacionaron mucho para que llegáramos a formar una pandilla de verdad. Luego, durante el rodaje, era muy fácil trabajar. Dentro de unos límites, te daban mucha libertad a la hora de crear y dar vida a cada una de las escenas". Algo que recuerda a lo que hicieron en Estados Unidos con 'Friends', tratando de crear esa dinámica de grupo antes de empezar las grabaciones (les llevaron a un viaje a Las Vegas).

Pero, tras el final de 'Compañeros', la popularidad tanto de Antonio Hortelano como del resto del reparto, menguó bastante. Aunque se mantuvo en varias series, tanto haciendo capitulares (en '7 vidas') o personajes fijos, como en 'SMS', 'Punta Escarlata' o 'Sin Identidad'. Incluso se reencontró con Eva Santolaria en 'Citas Barcelona' después de dos décadas de ser la pareja de moda de la ficción en España. "Nuestra química en 'Compañeros' era real porque nos queríamos. Nos queremos todos. Hay una cosa y es que a la cámara no se le puede engañar", confesó Eva Santolaria a Antena 3.

Pero donde ha encontrado realmente su sitio Antonio Hortelano es en el teatro. Ya no solo como actor, sino como director teatral. Estuvo varios años en Madrid con la representación de 'Burundanga', y también ha trabajado en obras como 'Dos más dos' junto a Natalia Verbeke, o en 'El Favor', junto a César Camino, Jorge Kent y Paco Déniz. "El teatro aporta a mi vida momentos para dejar atrás la realidad y entrar en otro mundo donde vivir y disfrutar", explicó en la revista teatral AEscena. "La fama de hoy en día no tiene que ver con la de antes. La fama te obliga a cambiar", contó en el podcast 'Con los pies en el cielo'.

"Para mí una función de teatro tiene que plantear preguntas, pero no darte las respuestas. Si las damos, influimos demasiado en las personas". Actualmente, Antonio Hortelano vive en la Sierra de Madrid desde hace casi 20 años, con su perro Ron, huyendo del ajetreo de la gran ciudad. "Me gusta bastante la tranquilidad y la naturaleza. Madrid es maravillosa porque tiene una oferta cultural amplia, pero me gusta mucho estar tranquilo", confesó a Vanity Fair.