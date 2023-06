Crítica ‘Citas Barcelona’: amor en tiempos de Tinder con el intenso reencuentro de Quimi y Valle

Aunque ese titular ya se haya usado demasiadas veces, en este caso va perfecto con lo que nos cuenta la historia de ‘Citas Barcelona‘. La serie creada por Pau Freixas estrena temporada 3 (o reboot, según se mire) este 13 de junio en Amazon Prime Video, y a razón de capítulo semanal en TV3. Inspirada en la británica ‘Dates’, la catalana ‘Cites’ se estrenó en 2015 y funcionó muy bien durante sus dos temporadas y sus 26 episodios. El regreso, de la mano de Amazon, no solo nos trae nuevas historias, sino que se ve que el apartado visual (y el reparto) han subido unos cuantos enteros.

Es que, antes de seguir hablando sobre ‘Citas Barcelona’, os vamos a decir los nombres del reparto que aparece en estos nuevos 6 episodios. Porque no puede ser más perfecto. Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, Clara Lago, Nausicaa Bonnín, Carolina Yuste, Pablo Rivero, Manuela Vellés, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Miguel Ángel Muñoz, Alejo Sauras, Albert Ausellé, David Verdaguer, Berta Castañé, Berta Bayarri, Joana Vilapuig, Vito Sanz, Eva Santolaria, Antonio Hortelano, Carme Balagué…

También están presentes Betsy Túrnez, Eduard Buch, Aida Oset, Ricard Sales, Jordi Llovet, Aina Clotet, Ajay Kumar, Andrea Álvarez, Pol López, Pep Ambrós, y la participación especial de Dulceida. Increíble, ¿verdad?

¿De qué va ‘Citas Barcelona’?

En ‘Citas Barcelona’ los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. El formato es también una cita romántica con la Ciudad Condal, que será el escenario a través del cual los espectadores visitarán los lugares más icónicos de la ciudad como la Sagrada Familia, el puerto o la Rambla, conectando también con la vida cotidiana barcelonesa a través de otros rincones menos conocidos.

Dos citas en una

Uno de los puntos a favor de la serie es ver qué parejas ha decidido unir Freixas. Así, nos encontramos con uniones inesperadas como la de Clara Lago y Carlos Cuevas, o reencuentros emocionales para el espectador, como el de Gonzalo Castro y Carmen Machi… o el de los míticos Quimi y Valle. Sí, Antonio Hortelano y Eva Santolaria. Curiosamente, este último es el mejor de los seis nuevos episodios, y el más emotivo.

‘Citas Barcelona’ sigue el mismo concepto que sus dos temporadas predecesoras: dividir los episodios en dos citas que parecen independientes pero que acaban teniendo una conexión. A veces mayor, otras veces más disimulada. Eso es lo que diferencia a la serie, que por momentos busca ser demasiado cercana al cine indie de los 90, con la clara referencia a la trilogía de Richard Linklater y sus ‘Antes del amanecer/atardecer/anochecer’.

Esa referencia se nota más que nunca en el episodio 6, el único que se centra todo el rato en la misma cita, y claramente es algo intencionado. Porque la baza de esta nueva tanda de capítulos es que el espectador se reencuentre con ese amor adolescente que marcó a toda una generación con la serie de ‘Compañeros’. Decenas de directores de casting nos han privado todos estos años de esa ‘cita’ en pantalla. Cuando Santolaria y Hortelano coincidían en la misma audición, nunca les cogían a los dos. Ha tenido que llegar Freixas para darnos lo que tanto tiempo llevábamos demandando.

Nostalgia millenial

La nueva temporada de ‘Citas’ no está hecha pensando en la generación Z. Ya solo con las referencias a ‘Atrapado en el tiempo’, queda claro que es una serie con el ojo puesto en una generación de espectadores que creció con la idea de un amor verdadero, sí, pero también con que eso siempre tenía fecha de caducidad.

Los nuevos episodios aciertan al dar un repaso a todos los clichés románticos que conocemos. Desde reencuentros con los ex durante una nueva cita, hasta el amor a las puertas de la tercera edad. Hay del todo y para todos, aunque prime el amor heterosexual, todo hay que decirlo. Por momentos se hecha de menos un poco más de riesgo, un poco más de giros dramáticos sorpresa. Pero todo es bastante tópico. No quiere decir que esté siempre mal (aunque hay momentos algo mal planteados, como en las citas del capítulo 5). Simplemente que ha dejado de sorprender.

Pero todo nos lleva al episodio final, al reencuentro en el que se ha sustentado toda la promoción de esta serie. Y no es para menos. Como si se tratase de una cuarta parte de la trilogía-que-no-queremos-volver-a-mecionar, Hortelano y Santolaria están espléndidos en su episodio de ‘Citas Barcelona’. Como recién salidos del Colegio Azcona. Una mirada, una sonrisa, un silencio. Todo nos lleva a pensar en aquellos alumnos rebeldes que nos enamoraron hace ya 20 años. La química entre ambos sigue siendo brutal, y nos pone un espejo delante. Porque todos tuvimos algún tipo de amor adolescente (platónico o no), y reencontrarse con él después de tanto tiempo no siempre es buena idea.

Un reparto a la altura

A parte de los mencionados Hortelano y Santolaria, podemos destacar la actuación de Gonzalo Castro y Carmen Machi. Dos portentos de la interpretación que, como siempre, dan una auténtica lección.

Pero no son los únicos, porque también encontramos al joven Pol Monen, una siempre competente Clara Lago o a un sorprendente Miguel Ángel Muñoz. Porque el principal activo de ‘Citas Barcelona’ no es la ciudad (hay veces que parece un anuncio turístico de la ciudad condal), sino su reparto. Sus nombres, sus caras. Eso es lo que da sentido a esta nueva temporada.

Así que, salvo algún bache hacia la mitad de la temporada, ‘Citas Barcelona’ es un buen añadido a la serie, y que podría seguir tirando de la nostalgia de reencontrar al espectador con míticas parejas de nuestra historia televisiva.