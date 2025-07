'Tu cara me suena 12' firma récord de audiencia en su final y 'De Viernes' se hunde a mínimos históricos pese al troceo

'Tu cara me suena 12' batió récord de audiencia en una final que culminó coronando a Melani García como flamante ganadora de la edición con el 48% de los votos emitidos en directo por el público.

La gala registró un desorbitado 25,1% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de telespectadores de media. Es el máximo de temporada en índice de share y el tercer mejor resultado en miles.

La expectación era enorme por conocer quién se iba a hacer con la victoria de 'Tu cara me suena' en una edición muy disputada entre cinco finalistas de gran nivel como Melani, Mikel Herzog, Ana Guerra, Gisela Lladó y Esperansa Grasia.

La clasificación fue dando sorpresas, pues Gisela quedó en quinta posición y Ana Guerra en cuarta a pesar de su laureada imitación de Melody con 'Esa Diva'. Ambas obtuvieron un 12% y un 13% de los votos respectivamente.

A la hora de resolver el podio final, también reinó la estupefacción cuando Mikel, uno de los grandes favoritos, se conformó con la tercera posición (16%), quedando así el duelo entre Melani y Esperansa Grasia, que no daba crédito por llegar tan lejos. Finalmente, Melani se impuso con el 48% frente a un 36%.

Toda esta imprevisibilidad en la gala final aumentó el interés, traduciéndose en esos resultados de audiencia apabullantes que ponen el broche de oro a 'Tu cara me suena 12'. Mejora en 3,7 puntos y más de 300 mil seguidores la final de la edición pasada y permite redondear una media de temporada del 21,7%; con casi todas sus galas por encima del 20%.

Ante el tsunami del concurso de imitaciones de Antena 3, la competencia sufrió muchísimo. 'De Viernes' marcó un 9,8% pero un 9,8% con truco, pues Telecinco troceó el programa con motivo del partido entre España e Italia de la Eurocopa femenina de fútbol, que se emitió en La 1 y registró un 20,7% de share y 1.846.000 espectadores, el mejor dato de los tres partidos clasificatorios disputados.

Así, 'De Viernes' se dividió con un express hasta casi las once de la noche. Ese primer tramo obtuvo un 6,9% y 667.000 televidentes y el segundo -el principal-anotó el 9,8% antes indicado y reunió a 663.000. Se trataría del tercer dato anual más bajo para el formato de Mandarina, solo por detrás del 9,7% del 3 de enero y del 9,6% del 21 de febrero. No obstante, si no tenemos en cuenta la fragmentación sí hablaríamos de la peor cuota del 2025.

Además, ese 9,8% entra dentro de la relación de mínimos históricos de 'De Viernes', que aparte de los antes mencionados suma el 9,5% y el 9,4% de marzo de 2024 y el 8,9% (mínimo histórico) del 17 de mayo de 2024.

Por su parte, La 1 de TVE no aprovechó el arrastre del fútbol y el cine se conformó con un 8,4%. Entretanto, Cuatro alcanzó un 7% con la cinta 'La llamada de lo salvaje' y las reposiciones de 'Equipo de Investigación' en La Sexta mediaron un 3,9%.