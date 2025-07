La preocupación de Anita Williams por el resultado de sus pruebas médicas tras 'Supervivientes 2025'

Aunque para muchos era la ganadora de 'Supervivientes 2025', Anita Williams se tuvo que conformar con la cuarta posición, tras Montoya, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González. Ahora, casi un mes después de la final del programa, la catalana ha hecho un directo con sus seguidores de Instagram, con los que ha querido compartir los resultados de sus pruebas médicas.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' empezaba explicando uno de los problemas de salud que más preocupada la tiene. "Entré en 'Supervivientes' con la regla, se me fue a la semana y no me ha vuelto todavía. Supongo que será por comer tan poco y por el cambio de comidas. Me estoy preocupando, pero imagino que cuando no tenga tanto estrés, se regulará", reconoció.

Pero no solo esto sino que, además, tras su paso por el concurso, Anita Wiliams descubrió que tenía una bacteria que le provocaba una mala digestión. "Estoy a la espera de unos resultados de unas pruebas médicas por la bacteria que me entró en 'Supervivientes'. Es una cosa muy importante, me agobio… Tengo el estómago que parece de papel, cualquier cosa que le meto, me duele. Yo creo que de no comer ciertos alimentos a comer un poco de todo, mi cuerpo reacciona… Tengo que hacerme un cheque médico", explicó, muy preocupada.

Anita Williams desvela si irá a 'Supervivientes All Stars'

Además, Anita Williams también compartía con sus seguidores los resultados de las primeras pruebas a las que se había sometido tras 'Supervivientes 2025'. "Los resultados han sido alterados… Tengo que hacerme unas pruebas un poquito más internas y ver qué hacemos", ha desvelado, sin dejar de lado su preocupación.

Una de las preguntas que le hicieron sus fans durante el directo con ella en Instagram es si participaría en 'Supervivientes All Stars', cuya segunda edición se emitirá en otoño en Telecinco. Ante esta cuestión, la influencer no pudo ser más clara: "Sí que me gustaría ir. Es una oportunidad para desgastarme al máximo, que eso me encanta. Pero este año necesito estar tranquila y centrarme un poco".

Eso sí, Anita Williams tiene claro que a donde no volvería es a 'La isla de las tentaciones': "No volvería a ir nunca, ni con pareja ni como soltera", sentencio con contundencia. No es de extrañar, si tenemos en cuenta su mala experiencia en la última edición, que acabó con su relación con Montoya tras serle infiel con Manuel González.