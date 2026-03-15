Anita Williams señala lo que muchos sospechan de su paso por 'Supervivientes' y que causó incredulidad

'El tiempo justo' ha reforzado su equipo tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero para analizar todo lo acontecido en 'Supervivientes 2026'. Tras la incorporación de rostros como Javier Ungría, Yulen Pereira o Pelayo Díaz, esta última semana se ha estrenado Anita Williams como colaboradora.

Así, la concursante de 'Supervivientes 2025' vuelve a la televisión como fichaje del programa de Joaquín Prat después de que ya fichara por otros programas como 'Vamos a ver' y 'Fiesta' para comentar la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' el pasado otoño.

En su primer día en 'El tiempo justo', Anita Williams ha recordado su gran salto del helicóptero y ha dejado claro por qué ningún concursante de esta edición ni de próximas ediciones podrá superar su récord de altura.

Todo se producía cuando volvían a recordar el buen salto que había hecho Paola Olmedo. "Creo que no superó al de Anita pero...", aseveraba Javier Ungría. "¿Hay alguien que te haya superado?", preguntaba entonces Joaquín Prat. "No, pero porque se nos fue la olla a todos. Es que 23 metros yo creo que te puedes morir", contestaba Anita Williams.

"Es que es un cuarto o quinto piso, es una barbaridad", apostillaba César Muñoz. "Yo creo que no lo superan ya por seguridad", incidía Anita. "Es que se te fue la olla a ti, se le fue la olla al piloto", comentaba Joaquín. "Claro es que el helicóptero cuando se estabiliza tiene que subir unos metros de más y yo me tiré cuando los metros de más y no me esperé a que se estabilizara entonces...", aclaraba la cuarta finalista de 'Supervivientes 2025'.

"Vamos yo creo que por la seguridad de todo el mundo que ni lo intenten", sentenciaba Anita Williams. "Tu récord este año entonces no lo han batido", repetía Joaquín. "No, pero es que ni se puede vamos. Yo no me volvería a tirar tampoco", concluía la concursante.

"¿Pero te hiciste daño?", se interesaba Alexia Rivas. "No me hice daño porque caí recta pero llego a caer un poco para adelante....", le respondía. "Se ha hecho más daño en el Dúo", recordaba César Muñoz. "Exacto no me pasó nada en 'Supervivientes' y en 'GH DÚO' casi me quedo sin dedos", terminaba diciendo Anita.