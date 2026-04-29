Sorpresón en 'Supervivientes 2026' con el nombre del concursante salvado: no entraba en sus pronósticos

'Supervivientes 2026' ha afrontado este martes 28 de abril la que ha sido ya la octava ceremonia de salvación de la edición entre los cuatro concursantes que resultaron nominados en la gala del pasado jueves: José Manuel Soto, Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías.

Los citados supervivientes se han enfrentado a la dinámica del 'Abismo al infinito', esa imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes. El que obtuviera mayor respaldo en el televoto abierto en la app Mediaset Infinity quedaba liberado de la expulsión definitiva del próximo 30 de abril.

Y esa salvación ha sido muy imprevisible porque los porcentajes han estado nuevamente muy reñidos por arriba. Una situación que viene repitiéndose en las últimas semanas en 'Supervivientes 2026' y que refleja la gran división en el veredicto de los espectadores.

Antes de pausar la votación, el reality ha actualizado los resultados de cara a la eliminación: 30,5%, 32,3%, 31,1% y 6,1%. A continuación, se ha procedido a comunicar quien continuaba en el proceso de expulsión y quién era el agraciado o agraciada con el mayor apoyo del público. Y ha habido nuevamente sorpresas.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre José Manuel Soto y Alba Paul

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de Toni Elías y Almudena Porras. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre José Manuel y Alba.

Finalmente, al término de la emisión de 'Tierra de Nadie', se ha resuelto el enigma: José Manuel Soto ha sido el salvado de la noche con ese 32,3% de los votos frente a Alba Paul. El cantante se ha quedado en shock ante ese inesperadísimo veredicto, que, a juzgar por su cara inicial, no entraba en sus pronósticos.

Lo cierto es que el artista andaluz se está posicionando como uno de los grandes favoritos de la audiencia de 'Supervivientes' por la vis cómica que está demostrando en el concurso, por ejercer de árbitro en las disputas y, especialmente, tras el emotivo reencuentro que protagonizó con su hijo el pasado domingo.