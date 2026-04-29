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Encuesta: ¿Quién debe ser salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Almudena, Alba o Toni?

por El Televisero

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han salvado con sus votos a José Manuel Soto, por lo que Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías continúan como nominados hasta este próximo jueves

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras las nominaciones de la última gala principal de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores José Manuel Soto, Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías.

Este martes, en la séptima entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

El agraciado ha sido José Manuel Soto contra todo pronóstico, por lo que Alba, Almudena y Toni continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 30 de abril. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 9 de 'Supervivientes 2026'.

Así las cosas, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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