Exclusiva: 'El Tiempo Justo' ficha a este sorprendente colaborador en su apuesta por sacar partido a 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes 2026' promete ser el eje de Telecinco en las próximas semanas tras volver a demostrar su poderío en audiencias en la gala de estreno, que se saldó con un grandísimo 21,2% de cuota de pantalla. Y para sacar partido de este indiscutible éxito, 'El Tiempo Justo' prepara una sección sobre el concurso aventurero en la que se analizará todo cuanto suceda en Honduras tal y como ha podido conocer El Televisero.

El programa comandado por Joaquín Prat y César Muñoz piensa reformular sus contenidos y pretende apostar fuerte por el reality, con la intención de aprovechar su tirón, impulsar las audiencias y, de paso, servir de retroalimentación dentro de la cadena. Esta visibilidad resultaría también beneficiosa para el formato producido por Cuarzo.

Y ante esa apuesta por debatir lo que suceda en las tres galas semanales (martes con 'Tierra de nadie', jueves con la emisión principal y domingos con 'Conexión Honduras') y abordar la última hora desde los Cayos Cochinos, Unicorn Content, la productora que realiza 'El Tiempo Justo', se encuentra ultimando el fichaje de varios colaboradores.

El Televisero ha podido saber en exclusiva uno de los nombres que se va a incorporar al equipo de Joaquín Prat. Se trata de Javier Ungría, expareja de Elena Tablada, empresario y exparticipante de 'Supervivientes 2024'. Con la experiencia que le dieron sus 70 días en Honduras, será comentarista de la presente temporada.

Su colaboración en calidad de tertuliano tendrá continuidad en las próximas semanas e irá rotando junto a otras incorporaciones, pues, como apuntamos, 'El Tiempo Justo' prevé cerrar más fichajes para volcarse en profundidad con 'Supervivientes 2026', el buque insignia de Mediaset.

El debut de Javier Ungría se producirá este mismo viernes, cuando se estrenará esa sección flexible que formará parte de los contenidos esenciales del programa vespertino de Telecinco a partir de ahora y que se irá adaptando en función de la actualidad en Honduras.