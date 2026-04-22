Incredulidad con el dato de Maxi Iglesias a la pregunta del sexo en 'La Revuelta' tras su romance con Aitana Sánchez-Gijón

Maxi Iglesias ha regresado a 'La Revuelta' este martes para presentar la nueva temporada de 'Punto Nemo', que ya se encuentra disponible en Prime Video. Sin embargo, tras hacerse pública su relación con Aitana Sánchez-Gijón hace casi un mes, David Broncano no ha dudado en poner contra las cuerdas al actor durante las preguntas clásicas, provocando una tensa escena durante la cuestión del sexo.

"Nunca lo dices de verdad, dilo de verdad Maxi", insistía el conductor de 'La Revuelta' al actor nada más preguntarle por su patrimonio, consciente de que suele ser reservado a la hora de pronunciarse sobre su dinero en el banco. "Es muy morboso, pero ahora menos porque acabo de comprar una casa en Madrid y ya sabemos como está el tema", se ha limitado a contestar.

Maxi Iglesias "decepciona" en 'La Revuelta' con su respuesta a la pregunta clásica del sexo: "Fatal"

Y tras abandonar todo intento de que Maxi Iglesias ofreciese una cifra estimada de su patrimonio, David Broncano iba directo a la segunda pregunta, con un ambiente cargado de curiosidad tras las imágenes de Lecturas que confirmaron en plena semana santa su historia de amor con Aitana Sánchez-Gijón. "No recuerdo si las otras veces las has contestado con fiabilidad", apuntaba el presentador.

Si Maxi Iglesias ha tenido un mes malo, ¿qué podemos esperar los demás? 🥀#LaRevuelta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/bodlmAVIIC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2026

"Hice una broma, porque la primera vez que vine en pandemia, hicimos la broma de que desde que había vuelto a España, porque había estado trabajando fuera pues cero patatero. Era la coña, porque era pandemia y no se podía salir de casa", ha recordado el actor en un intento de esquivar esta pregunta también, pero finalmente tenía que sincerarse con la audiencia. "En el último mes...", anunciaba algo nervioso.

Visiblemente incómodo, Maxi Iglesias se negaba a dar una cifra y comunicaba cabizbajo su suspenso de este mes. "He suspendido muchísimo, no he tenido tiempo de nada por trabajo, ni de paja ", ha asegurado el actor. "Siempre da tiempo Maxi, tampoco trabajas 18 horas al día", le ha reprendido entre risas el humorista. "¿Quieres que te cuente mi plan semanal? No es solo la peli, es el libro, lo otro...", ha contestado en tono defensivo el invitado.

"Pero te doy un dato: en los últimos treinta días... Estoy sudando, muy poco, mucho menos de lo que me hubiese gustado", se ha limitado a señalar el invitado de este martes, que trataba de zanjar la pregunta sin extenderse más de lo necesario. "Pero dame un dato, la gente quiere saber", ha insistido Broncano. "Mucho menos de lo que me hubiese gustado", insistía Iglesias algo nervioso.

"Pero tú es que tienes las expectativas muy altas, eres Maxi Iglesias, yo lo sé...", ha bromeado el conductor de 'La Revuelta'. "El otro día leí un artículo de que 1 de 4 españoles no había mantenido relaciones sexuales en el último año. Por tanto... Fatal, muy poco de verdad", señalaba Maxi Iglesias en un intento de distraer la atención de su "decepcionante" respuesta.

"Me he abandonado un poco, soy muy pasional, lo reconozco. Hay cosas que a veces sin planearlo pasa pero esta vez no había un número fijo", ha señalado poco después ante la insistencia del presentador. "Pobre Maxi", lamentaba entre risas el humorista. "Es que si no está follando él qué podemos esperar nosotros... Anímate, sal a bailar aunque sea solo", ha señalado de fondo Ricardo Castella.

Ha sido entonces cuando, después de destapar su veto en 'El Hormiguero', se ha postulado para repetir como invitado durante esta temporada. "Gracias por el ánimo, desde aquí te quiero lanzar que en poco tiempo tengo una película que me hace mucha ilusión presentar y me gustaría volver. Entonces, se estrena el 5 de junio...", ha tratado de explicar antes de que Broncano le cortase.

"Se le puede invitar dos veces a Maxi en el mismo trimestre, pero ponte las pilas un poco en lo de follar entonces", le ha reprendido el conductor de 'La Revuelta' mientras este se sonrojaba, asegurando que tomaba nota de sus deberes de cara al mes que viene. "Te prometo que cuando vuelva doy una cifra. Si vuelvo a finales de mayo o principios de junio soy una cifra, me voy a poner a estudiar", ha asegurado el actor.