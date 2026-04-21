Jordi Évole hace un importante anuncio sobre su futuro en la programación de La Sexta con su "último programa"

Pese a que hace dos semanas, Jordi Évole aseguraba que solo quedaban dos programas de 'Lo de Évole', ahora el presentador deja en el aire que la entrega que se emitirá este domingo con Alejandro Sanz como invitado sea la última de la temporada.

"Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero", escribía hace dos semanas el catalán compartiendo además 30 minutos de una entrevista inédita al cantante Quevedo.

Un adelanto que ha dado mucho que hablar pues se veía como el cantante se plantaba ante Jordi Évole y su equipo le recriminaban haberle preguntado por la filtración de su último CD en en Gran Canaria cuando habían pactado no hablar del asunto. Algo que la mayor parte ha entendido que se trata de una estrategia de marketing.

Pues bien, ahora Jordi Évole se desdice a sí mismo y deja entrever que la entrega de este domingo podría no ser la última de la séptima temporada. "Y el próximo domingo, por fin, Alejandro Sanz en 'Lo de Évole'. ¿Será el último programa de la temporada?", pregunta el presentador cebando y dejando en el aire la posible emisión de alguna entrega más.

Hay que decir que la séptima temporada de 'Lo de Évole' está siendo la más vista desde 2021 a pesar de haber contado con varios parones en su emisión por diferentes especiales informativos por las elecciones autonómicas en Aragón y Castilla y León así como por la Semana Santa. En este sentido, el espacio acumula una media del 9,5% y 1.165.000 espectadores.