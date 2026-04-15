Jordi Évole anuncia cuándo se despide su programa de la programación de La Sexta y muestra una entrevista que no se emitirá

'Lo de Évole', el programa que conduce Jordi Évole en el prime time de los domingos de La Sexta está a punto de concluir su séptima temporada, que está siendo la más vista desde 2021 en lo que a share se refiere.

Después de un parón por Semana Santa, 'Lo de Évole' regresó el pasado domingo con la esperada entrevista a Fernando Tejero, que había sido pospuesta durante un mes por diferentes motivos, aunque al programa le quedan todavía dos entregas.

Así, ha sido el propio Jordi Évole el que ha confirmado que quedan dos entregas para terminar esta temporada del programa producido por Producciones del Barrio, que acumula una media del 9,5% y 1.165.000 espectadores.

"Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero", empieza diciendo el presentador en un mensaje en su cuenta de "X".

Justo después, Jordi Évole comparte un amplio fragmento de una entrevista a Quevedo, el joven cantante canario, que iba a ser uno de los invitados de esta temporada. Pero parece que dicha entrevista no se emitirá después de preguntarle por el hecho de que se filtrara su álbum en varios lugares de Gran Canaria. El cantante no quería hablar del asunto ni tampoco su equipo y terminó abandonando la charla.

De esta manera, 'Lo de Évole' cerrará una temporada en la que los invitados han sido prácticamente todos del ámbito de la cultura y el deporte dejando a un lado la política. En este sentido, Jordi Évole se ha sentado este año con Manuel Carrasco, Alba Flores, Iñaki Urdangarín, Loles León, Juan José Millás, Manu Sánchez, Lola Herrera, Marc Giró y Fernando Tejero.