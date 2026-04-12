La respuesta de Jordi Évole a los que cancelan su entrevista a Fernando Tejero por su denuncia a Espinosa de los Monteros

Tras dos semanas de parón por la Semana Santa y tras casi un mes posponiendo la entrevista de Fernando Tejero, 'Lo de Évole' regresa este domingo a La Sexta con la esperada conversación entre Jordi Évole y el actor de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina'.

Fernando Tejero hablará de todo y de todos en 'Lo de Évole' pues hará un repaso a su infancia así como el acoso sufrido por su orientación sexual y el proceso emocional que le llevó a aceptarse y hablar públicamente de su homosexualidad, una decisión que define como profundamente liberadora.

Tras hacer balance de su fama, Fernando Tejero también reflexionará con Jordi Évole sobre el miedo que, según explica, sienten muchos artistas a posicionarse políticamente en la actualidad. Y es ahí cuando el actor no dudará en mostrar el miedo que él tiene a lo que pueda ocurrir si Vox llega al gobierno.

"Hay miedo, yo tengo miedo", le reconoce Fernando Tejero a Évole. "Pero tú has hablado muchas veces, por ejemplo le has dado el apoyo a Podemos en determinados momentos", le recuerda el presentador. "Sí, sí, y al PSOE y a la izquierda y lo seguiré haciendo si puedo", asevera el andaluz.

"Pero cuidado, cuidado con el momento en el que estamos porque yo a veces hago teatro y te contrata un ayuntamiento. Y si nos gobiernan estos días algunos señores, igual no trabajo más", prosigue diciendo Fernando Tejero. "Y Espinosa de los Monteros dijo en su momento que si salían ellos los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones. Yo creo que hay miedo generalizado a no trabajar", sentencia el actor.

Tras ver el fragmento de 'Lo de Évole' en el que Fernando Tejero le menciona, Iván Espinosa de los Monteros no ha dudado en replicar al actor. "Parece que este personaje lo que teme no es dejar de trabajar como artista, sino como funcionario del Estado", empieza diciendo el que fuera portavoz de Vox. "Pero más allá de que yo no he usado nunca las expresiones que me atribuye, merece la pena leer los comentarios al tuit. Las cosas están cambiando", concluye.

Parece que este personaje lo que teme no es dejar de trabajar como artista, sino como funcionario del Estado.



Pero más allá de que yo no he usado nunca las expresiones que me atribuye, merece la pena leer los comentarios al tuit. Las cosas están cambiando! https://t.co/gDnockoK3n — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 12, 2026

La réplica de Jordi Évole a los que critican a Fernando Tejero antes de 'Lo de Évole'

Por su parte, Jordi Évole no ha dudado en contestar tanto a las críticas de Espinosa de los Monteros como de tantos otros seguidores de la derecha y la ultraderecha. "Un clásico. Gente que sin ver Lo de Évole ya rajan a partir de una declaración de 1 minuto. El programa dura 60. Pero da igual. Raja que algo queda. Para los que queráis sacar conclusiones después, empezamos a las 21:30 horas", expone el presentador.