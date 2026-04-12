Atresmedia cambia hoy su programación con el regreso de Jordi Évole a su franja y la emisión de su programa suspendido

Tras su parón de dos semanas por la Semana Santa, 'Lo de Évole' regresa este domingo, 12 de abril a la programación de La Sexta con una de sus entrevistas más esperadas de esta temporada.

Así, el programa de Jordi Évole vuelve este domingo a partir de las 21:30 horas con la entrevista a Fernando Tejero, que se ha pospuesto en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada.

Según Jordi Évole, la entrega de Tejero de 'Lo de Évole' tendría que haberse emitido hace un mes el pasado 15 de marzo. Sin embargo, aquel domingo La Sexta eliminó 'Lo de Évole' de su programación para ofrecer un especial de 'Al rojo vivo' por las elecciones de Castilla y León.

Después, lejos de retomar esa emisión el domingo siguiente, La Sexta optó por emitir esa semana la doble entrega de 'Lo de Évole' protagonizada por Marc Giró para seguir calentando motores sobre su fichaje por Atresmedia tras dejar RTVE.

Posteriormente, como La Sexta optó por no emitir el programa de Jordi Évole durante la Semana Santa y ofrecer cine el domingo de Ramos y la serie documental 'Vulnerables' el pasado domingo, la entrega de Fernando Tejero verá la luz finalmente este domingo.

Fernando Tejero, el invitado más esperado de 'Lo de Évole'

Durante la entrevista, Fernando Tejero reflexiona sobre el impacto de la fama repentina tras el éxito simultáneo de ‘Días de fútbol’ y ‘Aquí no hay quien viva’, un fenómeno para el que reconoce no haber estado preparado y que llegó a cambiar su entorno personal y su relación con los demás.

El actor habla también de sus orígenes en Córdoba, de su infancia en una familia vinculada al mundo del toreo y de cómo siempre se sintió la “oveja distinta”. Recuerda los años trabajando en la pescadería familiar antes de decidir marcharse a Madrid para perseguir su sueño de ser actor y los difíciles comienzos hasta encontrar su oportunidad en la compañía Animalario.

En uno de los momentos más emotivos del programa, Tejero aborda episodios muy personales de su vida: el extraño sentimiento de considerarse un ‘niño prestado’ vivido durante la infancia al crecer lejos de sus padres, el acoso sufrido por su orientación sexual y el proceso emocional que le llevó a aceptarse y hablar públicamente de su homosexualidad, una decisión que define como profundamente liberadora.

La conversación también recorre su relación con la fama, la presión mediática, las redes sociales y el miedo que, según explica, sienten muchos artistas a posicionarse políticamente en la actualidad. Con honestidad y humor, reflexiona sobre los errores, las inseguridades y el aprendizaje personal que le han permitido llegar “al mejor momento” de su vida al cumplir 60 años.

Entre recuerdos, confesiones y situaciones tan inesperadas como divertidas provocadas por los propios vecinos que les abren sus casas, la entrevista dibuja el retrato más humano de un actor acostumbrado a hacer reír, pero que pocas veces se ha mostrado con tanta verdad.