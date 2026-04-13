Fernando Tejero revela por primera vez el cheque en blanco de Telecinco para robarle de 'Aquí no hay quien viva'

El actor Fernando Tejero ha sido el protagonista de la última entrega de 'Lo de Évole', que la Sexta ha emitido este domingo 12 de abril. Durante su charla con Jordi Évole, el intérprete ha desvelado una curiosidad que podría haber cambiado tanto su destino como el de una de las series más míticas de la televisión, 'Aída'. Y es que estuvo a punto de meterse en la piel del 'Luisma', uno de los icónicos personajes de la comedia de Telecinco.

"Esto nunca lo he contado, pero el personaje de Paco León en 'Aída' era para mí", ha desvelado Fernando Tejero. Una revelación que dejó sin palabras a Jordi Évole. En aquella época, el actor protagonizaba una de las series históricas de nuestra televisión, 'Aquí no hay quien viva', donde interpretaba al portero Emilio. Las audiencias de la comedia de Antena 3 eran astronómicas, y su popularidad ascendió como la espuma. Hasta tal punto que Telecinco quiso blindarlo, tal y como explica él mismo.

"Me ofrecieron un cheque en blanco para irme de Antena 3", reveló el cordobés sobre la desesperación de la cadena principal de Mediaset por hacerse con él. Por lo tanto, en un primer momento, 'el Luisma' no iba a tener el rostro de Paco León, sino el de Fernando Tejero. Sin embargo, el actor declinó la oferta y decidió continuar con 'Aquí no hay quien viva'. "No acepté porque acababa de empezar y no quería enemistarme con la cadena", explica sobre el motivo por el cual declinó la oferta.

Fernando Tejero reconoce que no estaba preparado para la popularidad de 'Aquí no hay quien viva'

Poco después, 'Aquí no hay quien viva' abandonó Antena 3 para dar el salto a Telecinco con 'La que se avecina'. De este modo, el destino quiso que, unos años después, el andaluz acabara en la misma cadena que, unos años antes, le había ofrecido un cheque en blanco para meterse en la piel del carismático hermano de Aída.

Fernando Tejero llegó a Madrid desde su Córdoba natal en 1996 para estudiar Arte Dramático. Por aquel entonces iba y volvía en autobús, un largo viaje en solitario con el único objetivo de luchar por su sueño de ser actor. "La fama me llegó a cambiar el carácter por mi círculo de gente. La gente piensa que cambias tú, pero cambian ellos. A mi familia les tuve que sentar y decir: 'sigo siendo yo', porque empezaban a mirarme de otra manera", confesó a Jordi Évole.

Además, reconoce que ni por asomo se imaginaba la fama que iba a alcanzar con 'Aquí no hay quien viva'. Asegura que no estaba preparado para tal nivel de popularidad: "No podía salir a la calle, era horroroso porque yo no estaba preparado para eso y me pegó un bofetón", sentencia Fernando Tejero en 'Lo de Évole'.