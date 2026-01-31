Paco León destapa el verdadero motivo por el que Ana Polvorosa ha rechazado participar en 'Aída y vuelta'

Si hay una ausencia muy destacada en 'Aída y vuelta', la película con la que todos los actores de 'Aída' se reencuentran 14 años después de su final es la de Ana Polvorosa. La actriz que interpretaba a Lorena no ha querido participar en el proyecto y ha sido Paco León el que ha dado la clave en una entrevista.

El actor que también ejerce de director en esta película confiesa que desde el principio Ana Polvorosa se desligó del proyecto. "Fue muy clara desde el principio. Y eso que yo le insistí tres veces, porque me daba pena que no estuviera por no entender bien lo que queríamos llevar a cabo", cuenta Paco León en la revistaElle.

"Fuiste muy pesado. ¡Te dijo que no la criatura!", le suelta Carmen Machi en la misma entrevista. "Es que lo que no quería es que luego ella viese el resultado y dijese: ‘Tenía que haber estado’. Pero su negativa fue rotunda...", añadía Paco León al respecto de la ausencia de Ana Polvorosa.

Carmen Machi apoya a Ana Polvorosa tras su "no" a 'Aída y vuelta'

"Yo la entendí, porque igual esto me lo ofrecen hace unos años y también lo habría rechazado. A mí me llegó en el momento perfecto", terminó diciendo Carmen Machi en dicha entrevista apoyando a su compañera y defendiendo su postura a no participar en la película.

"La gente se ponía la ropa de los personajes y, al verse, lloraba. Todo el mundo tiene una herida con la serie que hay que respetar", sentenciaba Paco León. "Yo puedo participar porque la mía está curada, y me puedo reír. La de Ana aún no, es pronto", terminaba apuntando Machi.

Cabe recordar que Ana Polvorosa ya expresó en una entrevista en Formula TV el motivo por el que no quería volver a dar vida a Lorena García en esta película. "No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento", explicó en su momento.

En este sentido, no hay que olvidar que Ana Polvorosa ya había abandonado la serie mucho antes del final de la misma como había hecho también Carmen Machi. Aunque ambas no dudaron en participar en el último capítulo emitido el 8 de junio de 2014.

Así, Ana Polvorosa es la única que no ha vuelto a 'Aída y vuelta' sumándose a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo que sí se han vuelto a juntar en la gran pantalla.