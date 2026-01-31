El público dicta esta sentencia a la película 'Aída y Vuelta' con Carmen Machi y Paco León, y hay una opinión masiva

Por fin ha llegado el día. 'Aída y vuelta', la película que trae de vuelta a todo Esperanza Sur y a todo el elenco original de 'Aída' 12 años después ya se ha estrenado en los cines. Esta cinta dirigida por Paco León combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie de Telecinco.
La cinta, producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, que fueron elegidos en su mayoría por un casting online.
Cabe destacar que la única protagonista de 'Aída' que no repite en la película es Ana Polvorosa, por lo que no podremos volver a ver a Lorena en las tramas de 'Aída y vuelta'. La actriz ha decidido no participar en este salto de la serie de Telecinco a los cines porque dice no estar preparada para volver a meterse en la piel de un personaje que le dio tanto.
A falta de conocer todos los datos de su primer fin de semana, parece que 'Aída y vuelta' está siendo todo un éxito de taquilla. Según indica Comscore, 'Aída y vuelta' ha sido la película más vista en las salas de cine este viernes 30 de enero en su estreno superando así a otro debut como el de 'Marty Supreme', y a éxitos internacionales como 'Hamnet', 'La asistenta' y 'Avatar: Fuego y ceniza', que fueron las películas más vistas el pasado fin de semana.
De ese modo, según recoge Box Office España, la recaudación estimada en su primer día es de más de 420.000 euros, por lo que todo apunta a que el lanzamiento superará el millón de euros en sus tres primeros días en los cines confirmando su gran éxito.
Así es 'Aída y vuelta'
'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de 'Aída' como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.
Los espectadores dictan su veredicto
Por lo pronto, los fans de 'Aída' que ya han ido al cine a ver 'Aída y vuelta' no han dudado en dar su veredicto en redes sociales. Y parece ser que la película ha gustado mucho por las opiniones que se han podido ver. De hecho, son muchos los que no dudan en alabar el gran trabajo que ha hecho Paco León.
"Me he reído, me he emocionado, me ha resultado entrañable, nostálgica, actual y muy honesta", destaca un espectador. "Aída y vuelta me ha gustado mucho. Está bien hilada esa vuelta de tuerca y ese ejercicio de ucronía funciona", destaca otro. "Aída y vuelta es absolutamente perfecta", señala otro espectador.
Y como era de esperar también son muchos los que están alabando el gran trabajo de Carmen Machi metiéndose de nuevo en la piel de Aída García. En ese sentido, algunos incluso ya piden el Premio Goya para la intérprete.
