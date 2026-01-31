El público dicta esta sentencia a la película 'Aída y Vuelta' con Carmen Machi y Paco León, y hay una opinión masiva

Por fin ha llegado el día. 'Aída y vuelta', la película que trae de vuelta a todo Esperanza Sur y a todo el elenco original de 'Aída' 12 años después ya se ha estrenado en los cines. Esta cinta dirigida por Paco León combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie de Telecinco.

La cinta, producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, que fueron elegidos en su mayoría por un casting online.

Cabe destacar que la única protagonista de 'Aída' que no repite en la película es Ana Polvorosa, por lo que no podremos volver a ver a Lorena en las tramas de 'Aída y vuelta'. La actriz ha decidido no participar en este salto de la serie de Telecinco a los cines porque dice no estar preparada para volver a meterse en la piel de un personaje que le dio tanto.

A falta de conocer todos los datos de su primer fin de semana, parece que 'Aída y vuelta' está siendo todo un éxito de taquilla. Según indica Comscore, 'Aída y vuelta' ha sido la película más vista en las salas de cine este viernes 30 de enero en su estreno superando así a otro debut como el de 'Marty Supreme', y a éxitos internacionales como 'Hamnet', 'La asistenta' y 'Avatar: Fuego y ceniza', que fueron las películas más vistas el pasado fin de semana.

De ese modo, según recoge Box Office España, la recaudación estimada en su primer día es de más de 420.000 euros, por lo que todo apunta a que el lanzamiento superará el millón de euros en sus tres primeros días en los cines confirmando su gran éxito.

Así es 'Aída y vuelta'

'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de 'Aída' como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Los espectadores dictan su veredicto

Por lo pronto, los fans de 'Aída' que ya han ido al cine a ver 'Aída y vuelta' no han dudado en dar su veredicto en redes sociales. Y parece ser que la película ha gustado mucho por las opiniones que se han podido ver. De hecho, son muchos los que no dudan en alabar el gran trabajo que ha hecho Paco León.

"Me he reído, me he emocionado, me ha resultado entrañable, nostálgica, actual y muy honesta", destaca un espectador. "Aída y vuelta me ha gustado mucho. Está bien hilada esa vuelta de tuerca y ese ejercicio de ucronía funciona", destaca otro. "Aída y vuelta es absolutamente perfecta", señala otro espectador.

Y como era de esperar también son muchos los que están alabando el gran trabajo de Carmen Machi metiéndose de nuevo en la piel de Aída García. En ese sentido, algunos incluso ya piden el Premio Goya para la intérprete.

Quizá era muy fan de la serie, pero he de reconocer que #AidaYVuelta me ha encantado.



Me he reído, me he emocionado, me ha resultado entrañable, nostálgica, actual y muy honesta.



Y Carmen Machi está sublime, como absolutamente todo lo que hace.



Por cierto, la sala a reventar. https://t.co/wxJyFXo9fd — M 📺 (@casasola_89) January 30, 2026

Vista #AidayVuelta



No es Aída como tal, es una sátira brillante y muy meta: se ríe del recuerdo, del mito y de nosotros. Divertidísima, afilada y con cariño.



Estamos en enero y ya va directa a lo mejor del año.



8,5/10 ⭐️ pic.twitter.com/diTFMt5Qyw — HugoSnyder 🔴⚪ (@hugo_snyder9) January 30, 2026

#AidaYVuelta me ha gustado mucho. Está bien hilada esa vuelta de tuerca y ese ejercicio de ucronía funciona, también el juego meta de actores que se interpretan a sí mismos y a sus personajes y el homenaje a la serie y su fenómeno, a su público y a la comedia popular. pic.twitter.com/TfWmt06ATJ — Txe Lop (@tendedero) January 31, 2026

#aidayvuelta es absolutamente perfecta 🥹😍 Gracias a Paco León por dirigirla y a todo el elenco por este regalo. Qué maravilla 🤩 pic.twitter.com/cfrvsh3ir1 — Daniii (@vaster_x) January 30, 2026

Aida y vuelta es una película tan bien traída; me enorgullece tanto que mi serie prefería haya hecho un remembering tan bonito a lo que fue un hito.



Juntando su característica sátira y rapidez con una exposición de realidades que siguen ocurriendo.



Lo que me he podido reír xd — Bertu (@Bertu_02) January 30, 2026

#AidaYVuelta es más que nostalgia: es una metacomedia brillante que une ficción y realidad para jugar con los límites del humor y recordarnos que encajar diversas miradas y vivir juntos es parte de lo que nos hace reír y pensar. Cine con corazón y cerebro. 🎬✨ — 𝕾𝖆𝖓_𝕯𝖗𝖆 🇳🇬 (@Sandruketa) January 30, 2026

Acabo de ver #AidayVuelta y me ha flipado, la mejor peli de Paco León y Carmen Machi está de Goya ( aunque ella SIEMPRE lo está)



Un regalo a los fans y a los no fans, con mensajes super contundentes y un concepto distinto que yo me pensaba que iba a ser una mierda y para nada. — AryKauae (@AryKauae) January 31, 2026

que acierto poder ver los entresijos de la serie, ellos en la vida real y los personajes que tanto queremos; la critica es buenísima en todos los aspectos y que homenaje a todos los que llevamos esta serie tan adentro…. no habrá ninguna serie como Aida❤️‍🩹 INCREÍBLE

#AidayVuelta — Lauuura❗ (@lauramc2002_) January 31, 2026

Creo que #AidaYVuelta era una idea chula pero muy complicada de convertir en película. Y creo también que Paco León tiene un talento indiscutible que le ha permitido firmar un homenaje tan efectivo y sincero.



Joder, si hasta creo que he visto un plano muy a lo Kill Bill... pic.twitter.com/ftWAZRHYvs — Alfonso Caro (@AlfonsoCaroS) January 31, 2026

El peliculón que ha sido #AídaYVuelta pffff un no parar de sentir me ha encantado



Ver la realidad que viven los actores ha sido brutal — Caprabe (@caprabesuescun) January 30, 2026

#AidaYVuelta una vez vista..mejor de lo que esperaba!! Una maravilla, final emocionante. pic.twitter.com/VfUjsAsdaC — Carlos Marin 🏳️‍🌈🇪🇸 (@CarlosJMH93) January 30, 2026

Que sorpresa a sido #AidaYVuelta . Una idea muy loca que se ha convertido en una locura de película. — Danii (@Daniicerocinco_) January 30, 2026

Enhorabuena a @pacoleonbarrios y a todo el equipo de #AidaYVuelta por esa pesado de obra de arte ! Sois muy grandes TODEEEES ! Felicidades. — J🥭🕊️ (@Jorgiito22) January 30, 2026

Me ha gustado mucho. Algunas risas, curiosidades de lo que no vemos y emotividad en el tramo final 🥹



Me esperaba otra cosa completamente diferente, y aún así me ha parecido genial 👏💯 #AidaYVuelta https://t.co/mBMELmnzyE — Pedro ✨ (@Pedrolzn24) January 30, 2026

Bien por #AidaYVuelta Una hora y media que pasa como un suspiro. Ágil, bien pensada, inteligente y fresca. Unos personajes siempre al borde que sencillamente lo bordan. A ratos incorrecta, a ratos divertida y siempre nostálgica. Y esa Carmen Machi que es oro puro! Notable alto. pic.twitter.com/oal3NLDQOC — 𝑫𝑬𝑰𝑽𝑰𝑫 (@dsanjuansanz) January 30, 2026

Espectacular Carmen Machi en Aida y Vuelta, su capacidad actoral es altísima. — Pablo Pacman (@PabloPacman) January 31, 2026

Increíble Aída y vuelta, un tributo precioso a Aída. Prefiero algo así de original que las típicas reuniones de actores que solo saben tirar de nostalgia. Genio Paco León. — Dani Ramírez (@Danule222) January 31, 2026

Aída y vuelta es un PELICULON — Nanadaime Hokage D. Samot (@Ercuallo) January 30, 2026

1- Aída y vuelta



Un ejercicio de metaficción interesante, divertido y emotivo que reflexiona sobre los límites del humor y profundiza en las batallas internas de los actores, pero sin perder su tono gamberro y poniendo sobre la mesa la importancia de reírse de todo y de todos. pic.twitter.com/VQS5Gu1DNR — Marcos Fernández (@Markooper_) January 30, 2026

Acabo de ver Aída y Vuelta.

Espectacular.

Detrás de los personajes están las circunstancias de sus actores y actrices.

Qué bien están todos

Pero qué bien está Carmen Machi 🥹 — Fabio (@fabioarrante) January 30, 2026