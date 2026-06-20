Aplauso masivo del público a Naiara por lo que ha hecho en 'Tu cara me suena' con su imitación a Rocío Jurado

'Tu cara me suena 13' ha celebrado este viernes 19 de junio su décima gala en Antena 3 con Naiara Moreno, conocida por su victoria en 'OT 2023', como artista invitada. Así, esta ha sido la encargada de protagonizar la actuación que habitualmente da paso a las valoraciones del jurado. Y la de Zaragoza ha firmado un número como Rocío Jurado que ha causado una oleada de vítores y aplausos tanto en plató como en redes sociales.
Si bien durante su paso por la Academia la joven se confesó fan acérrima de "la más grande" y las folclóricas de nuestro país, no ha sido hasta este viernes cuando la intérprete ha demostrado todo su potencial en este género con 'Déjala correr', firmando un número que no solo ha dejado entre lágrimas a María Parrado, pues también ha causado un gran terremoto entre el jurado, especialmente en Lolita.
Naiara arrasa en su visita a 'Tu cara me suena' con su poderosa imitación de Rocío Jurado
"Esto lo suele decir el presidente, pero hoy te lo has ganado con creces... Naiara, tú tienes que estar en 'Tu cara me suena 14', ha quedado claro", ha comenzado señalado Chenoa, que ha firmado su reencuentro con la joven más de dos años después de la final de 'OT 2023'. "Hemos alucinado con la cara de Lolita", ha insistido la cantante antes de que su compañera colmase de elogios a Naiara y lo que había conseguido sobre el escenario este viernes.
"A mí me has puesto la piel de gallina, es muy difícil la Jurado. Aunque se haya ido, las grandes como ella van a perdurar en los siglos y lo has hecho tan bien. Los gestos, la postura, la fuerza y luego la voz, que tienes de verdad... Una barbaridad", ha sentenciado Lolita entre aplausos, visiblemente emocionada. "Gracias por imitar a Rocío, que hace poco fue el 20 aniversario desde que se fue, pero gracias a gente como tú sigue en el corazón de todos nosotros, gracias", añadía la miembro del jurado.
Ha sido entonces cuando Àngel Llàcer ha insistido en la necesidad de su fichaje para la próxima edición en Antena 3. "El año pasado vino J Kbello igual que tú y cuando yo lo vi dije 'este chico, el año que viene si él quiere estará aquí'. Y hoy contigo he tenido exactamente la misma sensación, si tú quieres, el año que viene estarás en 'Tu cara me suena", aseguraba el presidente de la mesa del jurado, verbalizando una unánime sentencia que también se ha trasladado a redes sociales.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.