Mediaset lanza el tráiler oficial de 'Aída y vuelta': sinopsis, reparto completo y fecha de estreno de la película

'Aída' vuelve a nuestras vidas diez años después del final de la serie que protagonizaban Carmen Machi, Paco León, Pepe Viyuela o Mariano Peña, entre otros. Cada vez queda menos para poder ver en los cines la película 'Aída y vuelta' y este jueves se ha lanzado el tráiler de la cinta que dirige el propio Paco León.

Dirigida por Paco León y escrita junto a Fer Pérez, la película de 'Aída' llegará a los cines el 30 de enero de 2026, con lo que será sin duda uno de los primeros reclamos del cine español el próximo año.

El tráiler de 'Aída y vuelta' confirma lo que ya sabíamos y es que esta película mezcla realidad y ficción pues además podemos ver imágenes fuera de cámaras de buena parte del elenco protagonista de la serie de Telecinco y Globomedia. En él vemos como Carmen Machi vuelve a dar vida a Aída García y a la actriz le proponen continuar la serie sin que ella siga como protagonista.

En la trama se hace referencia a la renovación de 'Aída' por una décimo quinta temporada. Cabe recordar que la serie solo contó con diez temporadas. El problema es que Carmen Machi lo quiere dejar y, por ello, le proponen que el personaje siga a través de deep fake, poniendo su cara y su voz a otra actriz. Pero además Paco León también quiere dejar de ser el Luisma.

Así será 'Aída y vuelta'

'Aída y vuelta' es mucho más que una película: es el reencuentro de toda una generación con Esperanza Sur, el barrio que conquistó a millones de espectadores y que ahora salta a la gran pantalla con una historia que promete emoción, humor y nostalgia. El tráiler, disponible desde hoy, ofrece un primer adelanto del largometraje que, “mostrará la intimidad del rodaje, la parte de atrás, que es un poco la de dentro. Una parte compleja, pero también divertida", según ha manifestado el propio Paco León.

El reparto principal reúne a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados entre un multitudinario casting online que arrancó a principios de año a través de la cuenta oficial de la película en Instagram.

'Aída' fue un fenómeno social y televisivo, una serie que cosechó récords de audiencia y acuñó frases míticas que forman parte de la cultura popular española. 'Aída y vuelta', el largometraje, aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de ‘Aída’, como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, yendo más allá y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.