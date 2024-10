Así será el regreso de ‘Aída’ después de diez años del final de la serie: Todos los detalles

Después de que el pasado lunes Eduardo Casanova desatara una auténtica revolución al confirmar en su visita a ‘MasterChef Celebrity’, que ‘Aída’, la serie de Telecinco en la que saltó a la fama regresaba diez años después de su final. El actor que daba vida a Fidel volvía a ilusionar a los fans después de que hace meses fuera Paco León el que dejara caer su vuelta.

Así, tras meses de rumores, Eduardo Casanova daba la campanada en el talent de cocina de TVE. «Os acordáis de una serie que yo hice? ¡Vuelve!», aseguró ante los jueces y los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 9’ sin dar más detalles. «¡Vuelve Fidel!», celebraba Pepe Rodríguez. «Y el Luisma», apostillaba María León aludiendo al célebre personaje que interpretaba su hermano Paco.

Y tras muchos rumores, este viernes, Mediaset y Mediapro han confirmado la noticia a través de una nota de prensa en la que avanzan todos los detalles del regreso de ‘Aída’ tras diez años. Se trata de un proyecto cinematográfico que dirigirá el propio Paco León, el actor que dio vida a Luisma.

«Al principio había muchas ganas del público y también de nosotros de un reencuentro. Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión. Va a ser un viaje muy fuerte para todos volver a Esperanza Sur», avanza Paco León, que volverá a ejercer de director tras la saga de ‘Carmina’, ‘Kiki, el amor no se hace’ y ‘Rainbow’ y de la serie ‘Arde Madrid’ que emitió Movistar Plus+.

«La familia de Aída, que se mantiene tanto dentro como fuera de las pantallas, quería reunirse de nuevo para dar un tributo en forma de película a la serie que había cautivado a millones de espectadores. No se trata de hacer un capítulo más en la gran pantalla. Paco León nos plantea trasladar a los personajes y sus entornos más característicos a una historia que integra ambos universos y que le aporta una mayor profundidad narrativa a la fórmula original. Los amantes de Aída estamos de enhorabuena», prosigue diciendo Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema y que será uno de los productores de ‘Aída y vuelta’ junto a Álvaro Augustin por parte de Mediaset y Laura Fernández Espeso y Javier Mendez por parte de The Mediapro Studio.

‘Aída y vuelta’, la película de ‘Aída’ diez años después

Los protagonistas de ‘Aída’

La película de ‘Aída’ llevará por título ‘Aída y vuelta’ en lo que será un claro juego de palabras por el regreso de la ficción producida por Globomedia y emitida en Telecinco entre 2005 y 2014 durante once temporadas.

La película, cuyo rodaje está previsto para el primer trimestre de 2025, es una producción de Telecinco Cinema y Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por salas de cine.

Y aunque no han dado detalles parece que está garantizada la vuelta de todos los actores que formaron parte de ‘Aída’, incluida la propia Carmen Machi. Así, volveremos a ver junto a la actriz junto a Paco León, Ana María Polvorosa, David Castillo, Miren Ibaruguren, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Mariano Peña, Secun de la Rosa, Pepa Rus, Eduardo Casanova y Pepe Viyuela, entre otros.