Fernando Tejero representa a muchos con lo que sentencia de la polémica de Macarena Gómez en los Goya 2026

El actor Fernando Tejero ha reaccionado a través de Instagram a la polémica generada por las declaraciones de su excompañera de 'La que se avecina' Macarena Gómez, y el marido de esta, Aldo Comas, durante la alfombra roja de los Premios Goya, que se celebraron el pasado sábado en Barcelona.

Mientras que muchos de los invitados a la ceremonia lucieron pegatinas de 'Free Palestina' y se mostraron contrarios al genocidio en Gaza, Aldo Comas dejó unas declaraciones que fueron muy criticadas. La pareja fue preguntada por los reporteros de Europa Press sobre los ataques lanzados ese mismo sábado por Estados Unidos e Israel sobre Irán y que dejaron más de 200 muertos.

Para sorpresa de todos, el marido de Macarena Gómez respondió: "Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en Irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé. También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que asesinan a poblaciones. No sé".

"Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...", opino la actriz, al tiempo Aldo Comas continuaba diciendo que "una guerra nunca mola, una guerra nunca mola". "Pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", sentenció.

La aplaudida respuesta de Fernando Tejero a las declaraciones de Aldo Comas y Macarena Gómez

Estas declaraciones de la pareja no tardaron en hacerse virales. Muchos usuarios de las redes sociales criticaron que no se posicionaran claramente en contra del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y que Macarena Gómez dijera que una gala de cine no es el sitio para hablar de esos temas, cuando cualquier sitio es bueno para denunciar atrocidades, como las que se están cometiendo.

Uno de los más contundentes al opinar sobre esta polémica ha sido Fernando Tejero, excompañero de Macarena Gómez en 'La que se avecina'. Con apenas tres palabras, el actor ha dejado claro lo que piensa. "Viva Susan Sarandon", ha escrito Tejero en el vídeo de Europa Press de las declaraciones de la pareja. Un escueto pero demoledor mensaje que pronto se hizo viral en X, donde ya alcanza miles de 'likes' y de comentarios a su favor.

Susan Sarandon puso a todos en pie con su emotivo discurso al recoger el Goya Internacional 2026

Esto pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que Fernando Tejero no está para nada de acuerdo con sus compañeros de profesión, y, por otro, que él también cayó rendido al discurso de Susan Sarandon al recoger su Goya Internacional 2026. Visiblemente emocionada, la actriz norteamericana no dudó en elogiar, como ya había hecho un día antes, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por atreverse a denunciar lo que está ocurriendo en Gaza.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta Barcelona", empezó diciendo Susan Sarandon, antes de añadir: "Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo al presidente de España, a los artistas que hablan con tanta lucidez moral, y me ayuda. Donde yo vivo, en medio del caos y la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, a sentir que soy parte de una comunidad. Os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón", sentención, llevándose una gran ovación de todos los presentes en la ceremonia y el aplauso de quiénes, como Fernando Tejero, vieron la gala desde sus casas.