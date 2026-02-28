Lo que se le ha escuchado a la actriz Macarena Gómez en los Goya 2026 está causando críticas atronadoras

Como cada año, la alfombra roja y la gala de los Goya 2026 es un lugar donde además de homenajear al cine y mostrar las mejores galas, los actores y los invitados aprovechan para hacer reivindicaciones sociales. Y este año como era de esperar el ataque de Israel y EEUU a Irán ha estado muy presente. Aunque Macarena Gómez, actriz de 'La que se avecina', ha pedido no mezclar y no hablar de ese tema en la alfombra.
Así, todo empezaba cuando su marido, Aldo Comas, expresaba que veía muchos pins sobre la situación de Gaza pero no veía a nadie quejarse de lo que está sucediendo en Irán. "Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", soltaba el artista.
"También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones. No sé", recalcaba el marido de Macarena Gómez ante los micrófonos de Europa Press. Mientras, su mujer, pedía no mezclar el cine con las guerras.
"Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...", soltaba la actriz de 'La que se avecina'. "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", añadía Comas.
Lluvia de críticas a Macarena Gómez y Aldo Comas por sus palabras en los Goya
No es la primera vez que Macarena Gómez y Aldo Comas la lían en una alfombra roja con sus posicionamientos. Ya en 2024 dieron mucho que hablar al criticar a las mujeres que denunciaban haber sufrido acoso en redes sociales.
Y por ello, son muchos los que no han dudado en criticar a Macarena Gómez por decir que no hay que mezclar el cine con las guerras y con el momento político tan convulso que se vive.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.