Pedro Ruiz da una opinión compartida a la polémica que rodea a los Premios Goya tras lo denuncia de Yolanda Ramos

Tras invadir la alfombra roja de los Premios Goya, los influencers y su presencia en este tipo de ceremonias por encima de otros actores ha suscitado debate en redes. Tras la noche del cine español, Yolanda Ramos no dudó en alzar la voz contra el dominio de los creadores de contenido en los espacios que deberían estar reservados para figuras del mundo audiovisual. Y Pedro Ruiz no ha tardado en reaccionar a esta firme queja que otros actores han suscrito.

"Nada en contra de las influencers, pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca. Hasta me he convencido de que es más cool que no me inviten. Málaga me invita siempre, gracias Málaga", comentó Yolanda Ramos en un vídeo de Tik Tok que precisamente denunciaba la colonización de este tipo de espacios por parte de los influencers.

Pedro Ruiz suscribe la firme queja de Yolanda Ramos sobre los influencers en los Goya: "Lo que sí vendría bien es que..."

Así, la actriz denunció que ni ella misma había asistido a la noche más importante del cine español mientras que la alfombra roja se llenó de embajadores de muchas de las marcas patrocinadores, y a menudo personajes mediáticos que ni siquiera consumen cine nacional. En esta línea, Pedro Ruiz ha tomado sus redes sociales para suscribir las palabras de la humorista.

¿Los influencers hacen un favor al cine al acudir a los Goya? No lo sé. Lo que sí le vendría bien a la industria es que todos ellos fueran a las salas pagando. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) March 10, 2026

"¿Los influencers hacen un favor al cine al acudir a los Goya? No lo sé. Lo que sí le vendría bien a la industria es que todos ellos fueran a las salas pagando", ha sentenciado el presentador en su cuenta de X, haciendo referencia a como muchos creadores contenido solo acuden al cine cuando son invitados a estrenos con photocall o eventos en los que posar, en los que lejos de apoyar a la película que se presenta solo se aprovechan del foco.

Esta denuncia por parte de Pedro Ruiz se alinea con muchas de las quejas que otros actores han verbalizado estos días. "Hemos llegado a un punto en que la ignorancia ya no se disimula. Se exhibe. Se monetiza", ha escrito la directora Isabel Coixet en su artículo para El País en el que critica la presencia de los creadores de contenido en este tipo de ceremonias, denunciando el desinterés de muchos de estos por el cine o las producciones españolas.

"Ningún estudio ha demostrado jamás que el hecho de que una persona con dos millones de seguidores aparezca en la alfombra roja aumente en un solo espectador la taquilla de una película. Lo que sí aumenta es el número de seguidores de dicha persona. El único beneficiario de su presencia son ellos mismos", ha sentenciado la directora de cine, echando por tierra la principal justificación de ceder estos espacios a creadores de contenido a modo de reclamo o exposición.