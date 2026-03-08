La actriz Fiorella Faltoyano desmantela la denuncia de Norma Ruiz a los Premios Goya y tira de la manta sobre su veto

Yolanda Ramos fue la primera en alzar la voz contra la Academia de cine por la presencia de numerosos influencers en la gala de los Premios Goya 2026, mientras que muchos actores y actrices, como ella, no fueron invitados. A esta crítica se han sumado otras muchas, como la de Dafne Fernández, José Corbacho y Norma Ruiz.

Esta última no solo apoyaba las palabras de su compañera de profesión, sino que lamentaba que ella tampoco hubiera recibido la invitación por parte de los organizadores del evento. Durante la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, Norma Ruiz decía lo siguiente: "Yo si pienso que es la fiesta del cine español y que lo que tiene que primar son los actores y actrices".

"Con todos mis respetos a todo el mundo, yo voy a un Balón de Oro y no doy un balón de oro a nadie", añadía como ejemplo. Y acto seguido lanzaba una pregunta: "¿Dónde están los actores y las actrices de este país? Porque es que no estaban. Yo no estaba, para empezar. He hecho cuatro películas este año, pero a mí no me han invitado", lamentaba la actriz.

Brutal que en los Goya inviten a influencers y no a actores con 3 películas hechas este año. pic.twitter.com/Bz63YLEwSc — Joan Planas (@joanplanas) March 8, 2026

Fiorella Faltoyano contesta a Norma Ruiz tras su queja sobre los Premios Goya

Norma Ruiz insistía en que "yo no estoy enfadada por no estar yo. Pero sí que es verdad que cuando lo ves a veces te dan ganas de decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los actores y las actrices? También es verdad que cuando la fiesta de los Goya se ha ido de Madrid, también se nota. Porque ya los desplazamientos, ir a otras ciudades, a veces la logística, los alojamientos son más complicados", explica.

Pese a esto, Norma Ruiz reivindica que "tiene que ser la fiesta del cine. Y que tienen que primar los actores, actrices y directores, gente de la industria, que no solamente somos nosotros". "Creo que la fiesta del cine español tiene que ser la fiesta del cine español", sentenció.

Unas palabras que han corrido como la pólvora en redes sociales y de las cuales se ha hecho eco la también actriz Fiorella Faltoyano. A través de sus redes sociales, ha puesto en duda la queja de Norma Ruiz, explicando cómo se reparten las invitaciones para los Goya.

"Las invitaciones para la gala de los Goya se hacen por riguroso sorteo, muchos académicos quedan fuera. Y al ser también un programa de RTVE los responsables de la retrasmisión tienen un cupo, voz y voto… En cuarenta años, yo he ido 4 veces…", ha escrito la veterana actriz Fiorella Faltoyano en su cuenta de X.