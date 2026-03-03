María Rey se planta ante su equipo de '120 minutos' en Telemadrid y amenaza con abandonar: "¿A que me voy?"

El nivel de crispación que la tertulia de '120 Minutos' ha alcanzado este martes con motivo de los Premios Goya ha obligado a su presentadora María Rey a amenazar con abandonar la emisión. La periodista, que encabeza el magacín de Telemadrid, ha terminado plantándose ante las faltas de respeto de sus colaboradores, que no paraban de sobreponerse unos a otros y gritar sin obedecer sus órdenes mientras trataba de continuar con los temas del programa.

La mesa de colaboradores del magacín de Telemadrid se ha incendiado este martes mientras repasaban la última hora de la investigación de la tragedia ferroviaria en Adamuz. Ha sido entonces cuando Susana Burgos ha denunciado el silencio acontecido en la noche más importante del cine español con respecto al accidente. "La barbaridad de que en la gala de los Goya del sábado no se pronunciasen sobre la tragedia de Adamuz. No es ninguna tontería", ha denunciado la periodista.

María Rey se planta ante las faltas de respeto de sus colaboradores en Telemadrid: "¿A que me voy?"

"¿Pero qué responsabilidad tienen los actores? Por favor, menuda tontería", le respondía rápidamente Rodolfo Irago al otro extremo de la mesa, echando por tierra su denuncia sobre la gala de premios. "Te estoy hablando de la indignación de las familias y desde luego es una falta de respeto absoluta", ha insistido la periodista poco antes de que el plató se sumiese en el caos, obligando a María Rey a intervenir.

Lo de las chapas en 120 Minutos con los Goya ha sido de traca 🤯 Entre indignaciones, interrupciones y “yo no he dicho eso”, parecía más una gala paralela que un debate. España no defrauda ni en sobremesa 🍿 #Goya #120Minutos pic.twitter.com/ldkxbv0tOn — TVMASPI (@sebas_maspons) March 3, 2026

Poco a poco, los gritos y los reproches han ido escalando, sin poder escuchar con claridad a ninguno de los colaboradores. "Cada uno dice lo que le parece, qué manía", le reprochaba el periodista antes de que Israel García Juez se sumase a la discusión gritando por encima de sus compañeros e interrumpiendo el turno de palabra. "A los actores, esto lo tiene que saber la gente porque es la pera, a los actores se les ha mandado una chapita", ha denunciado entre gritos.

"Y se las ha puesto quienes han querido", le interrumpía Rodolfo Irago desde el otro lado del plató. "¿Te parece mal? A ti qué te importa", le recriminaba a sus dos compañeros. "¡No me adoctrines, no me mandes eso!", ha llegado a gritar el tertuliano justo antes de que María Rey se situase en el centro del plató con una advertencia. "¿A qué me voy?", ha señalado con gesto serio la presentadora de '120 Minutos'.

"Por favor, no pasa nada. Pero por favor, no hablemos tan alto y no hablemos unos encima de otros que la gente en casa dirá qué les ha pasado... Y todo por los Goya, que nos hemos ofendido", terminaba señalando la conductora del magacín de Telemadrid, calmando el tenso ambiente en plató y consiguiendo por fin que los colaboradores guardasen silencio durante unos segundos.

Y María Rey no ha dudado en ofrecer su visión sobre la polémica. "Los actores yo creo pueden hablar en su propio nombre de lo que quieran. Pero si están representando a todo el cine pues puedes decir lo que quieras y yo creo que es poco elegante no hacerlo. Pero es mi opinión", ha asegurado la periodista. "O ningún mensaje o todos", añadía Susana Burgos de fondo.