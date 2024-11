María Rey irrumpe en 'TardeAR' y desmiente lo difundido de la reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo de la reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso en el que muchos aprecian el claro desprecio de la primera hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un asunto sobre el que 'TardeAR' ha querido debatir este jueves en su tertulia VIP y para ello ha conectado con María Rey, que fue testigo de lo sucedido.

Así, después de que muchos han apuntado que fue un encuentro incómodo entre Letizia e Isabel Díaz Ayuso y que no parecía que tuvieran muchas ganas de compartir momentos en los Premios e Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid, María Rey ha querido desmentir todos estos comentarios.

La presentadora de '120 minutos' en Telemadrid irrumpía así en 'TardeAR' para contar la verdad de lo que pasó. "Me estaba riendo escuchándoos porque de verdad no entiendo nada. No ha sido nada raro. De hecho, no ha sido cordial, ha sido lo siguiente", recalcaba la periodista que estuvo en dicho evento y pudo vivir en primera persona el encuentro entre la reina y la presidenta madrileña.

María Rey desmiente la mala relación de Ayuso y la reina Letizia

Tras ello, María Rey ha comentado que la Reina Letizia se encuentra en un momento mucho más cercano con todo el mundo en cuanto a protocolo. "Se la ve más natural y más segura de sí misma", destacaba la presentadora de Telemadrid. "Noto un cambio en la secretaria de la reina, en la forma en la que le dejan ser más ella", aseveraba la periodista.

Sin embargo, Frank Blanco no estaba muy de acuerdo. Para el presentador sustituto de 'TardeAR' él si notaba cierta "incomodidad en el lenguaje no verbal por parte de la Reina y eso es algo que me ha extrañado". "La interacción entre ellas ha sido prácticamente nula", añadía.

Pero María Rey insistía en que no hubo nada extraño. Al escuchar todos los comentarios sobre la mala relación entre la reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso, María Rey no podía ser más clara ante Ana Rosa. "Si le cayese muy mal Ayuso lo íbamos a notar", sentenciaba la presentadora. "Ha sido rápido y al final entre ellas se ha dado un trato normal, lo esperado, amable y lógico", recalcaba ella.