Carmen Alcayde revela su preocupación por los resultados médicos tras 'Supervivientes 2025': "Me asusté"

Pese a haber entrado de reserva, con el programa ya empezado, Carmen Alcayde se convirtió en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2025', en parte gracias a su amistad con Montoya, uno de los favoritos de la edición. Ahora, un mes después de acabar el programa, la colaboradora ha reconocido en 'Fiesta' estar muy preocupada por los últimos análisis a los que se ha sometido.

Según ha explicado en el programa presentado por Emma García, tanto ella como el resto de sus compañeros fueron sometidos a unos exhaustivos controles médicos tras regresar de Honduras. Sin embargo, los últimos no salieron como ella esperaba. "Llegué muy morena, tomaba mucho el sol", empezó diciendo, antes de desvelar que esto le ha pasado factura: "Me ha salido vitamina D en rango tóxico. Me asusté".

Por tal motivo ha dejado de tomar el sol, y, además, los médicos le han hecho una serie de recomendaciones: "Me preocupa porque tengo solo un riñón de nacimiento. El médico me ha dicho que no me preocupe. Era negra en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí saldrá bien", dice esperanzada. Para tranquilizarla, su compañero Cristian Toro le recordó que era de lo más normal que le hubiera salido la vitamina D alta, ya que en 'Supervivientes' no se sigue una dieta regular.

Carmen Alcayde desveló que nació con un solo riñón

La vitamina D es fundamental para un buen funcionamiento del organismo. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio y el fósforo. Por lo que si no tenemos suficiente vitamina D, el cuerpo no puede mantener los huesos, lo que aumentan el riesgo de fracturas y osteoporosis, sobre todo en el caso de las mujeres. Por el contrario, una alta dosis de esta vitamina provoca demasiado calcio en la sangre, lo que puede dar lugar a náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad muscular y una mayor necesidad de orinar.

A largo plazo, esto puede dañar los riñones y alterar el ritmo cardiaco, y esto es lo que tiene muy preocupada a Carmen Alcyade, ya que, como ella misma reconoció, solo tiene un riñón. "Me lo detectaron de casualidad en un chequeo por una apendicitis. Llevo una vida totalmente normal, solo tengo que tener cuidado con algunas cosas como los antiinflamatorios, que son perjudiciales", contó hace años en 'Sálvame'.

Además, el estado anímico de la valenciana tampoco ayuda. Según reconoció a Emma García en 'Fiesta' hace unas semanas, no está bien, e incluso llora por las noches: "Mi vida sigue en la playa. Montoya era mi todo, mi padre, mi hermano, mi hijo. En lo sexual no, no me atrae nada. No tenía a nadie más. No lo habéis entendido. Iba a divertirme y a divertir a la gente".