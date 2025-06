Al descubierto si Carmen Alcayde habla con Montoya y cuál es el estado real del ex concursante de 'Supervivientes'

Carmen Alcayde y Montoya fueron íntimos amigos en 'Supervivientes 2025'. Sin embargo, una vez fuera, parece que su relación se ha enfriado. El sevillano se encuentra desaparecido del foco mediático desde que decidiera dar plantón a la organización en el debate final de 'Supervivientes'. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' está recluido en casa de sus padres, y ha cortado relación incluso con sus más íntimos, como es el caso de Carmen Alcayde. "Te puedo asegurar que ellos sí han hablado", explicaba Omar Suárez este sábado 28 de junio en el programa 'Fiesta' ante las informaciones de sus compañeros. De esta forma, el periodista dejaba claro que el contacto se mantiene, a pesar del silencio de Montoya.

Por su parte, la colaboradora dejaba claro que prefería mantenerse al margen: "Prefiero no hablar de eso, tengo que respetar esa baja médica". Así, la exconcursante de 'Supervivientes’ no quería confesar cómo se encontraba su amigo, ni la pasada noche en '¡De viernes!', ni este sábado en 'Fiesta'. Eso sí, ha continuado defendiéndole.

"No estoy en contacto con él en estos momentos. Yo siento que me quiere y que somos amigos, sigue todo en el mismo momento. La familia me adora", reconoce Carmen Alcayde. Desde el programa vespertino de Telecinco se apuntaba a que la valenciana podría estar en contacto con la familia de Montoya, que sería quién le ofrecería la información. Aunque Omar Suárez confirmaba que ambos han hablado en estos días.

"Con lo que eres tú, que siempre respondes, esta vez te has mantenido ahí", le decía Emma García a su compañera de programa. Y es que, Carmen Alcayde no quiere traicionar la confianza de Montoya, por eso prefiere ser prudente. Aunque es consciente que, como colaboradora que es, le iban a preguntar por el tema.

Por otro lado, esta semana Saúl Ortiz apuntaba que el joven hablaría más pronto que tarde en algún medio de comunicación. Él mismo quiere dar la cara y aclarar lo sucedido y, sobre todo, por qué ha decidido cortar toda relación con 'Supervivientes', dejando incluso de seguir a la cuenta oficial del programa o a Sandra Barneda. Muchas dudas que esperemos que pronto tengan respuesta.