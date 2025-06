Kiko Jiménez da la puntilla definitiva a Maite Galdeano con estas fulminantes palabras en 'Fiesta'

Este sábado 21 de junio, Maite Galdeano reaparecía en 'Socialité' tras un tiempo alejada del foco mediático. Lo hacía para cargar, nuevamente, contra su hija Sofía Suescun, y el novio de esta, Kiko Jiménez. Unas demoledoras declaraciones que no han tardado en tener respuesta por parte de su yerno.

Casi un año después de que estallase la guerra familiar después de que la influencer echase a su madre de la casa que compartían en las afueras de Madrid, la relación entre ellas no tiene pinta de mejorar. Al menor a corto plazo. Y es que Maite Galdeano se ha referido a Kiko Jiménez como "un cerdo", e insiste en que Sofía está "equivocada" y "algún día se dará cuenta". Además, deja claro que "no quiere saber nada de ellos".

Horas más tarde de estas declaraciones de su suegra en 'Socialité', el colaborador de 'Fiesta' le ha contestado desde su programa. "Yo no sé por qué habla ahora de mí, no sé ni dónde está. Lo que le debería importar es que estoy haciendo feliz a su hija. Me ha insultado una vez más sin venir a cuento y que no entiendo, debería estar agradecida por lo feliz que hago a su hija", asegura el de Linares.

Kiko Jiménez también ha explicado que están completamente alejados de Maite ya que, cada poco tiempo aparece insultándoles en sus redes sociales o en algún programa de televisión. "Que le vaya bonito en su barco. No sabemos nada de ella. Nos llega alguna cosa a través de Cristian (Suescun) pero no sabemos mucho. El hermano de Sofía sí que se preocupa algo más por ella, pero nosotros estamos completamente alejados y así vivimos mejor".

Kiko Jiménez, muy preocupado por Sofía Suescun: "Ella es la verdadera víctima"

Emma García cree que ve más tranquila a Maite, pese a no haber enterrado el hacha de guerra. Sin embargo, el colaborador no está de acuerdo con la presentadora: "Lo que tenía que haber hecho es ponerse en manos de profesionales para recuperar a su hija y demostrarle que su objetivo es recuperarla. Se dirige a nosotros en términos muy despectivos y cuando saltan estas noticias la veo sufrir, se le corta el hambre y todo, eso es lo peor de todo, le hace daño".

Kiko Jiménez está muy preocupado por su chica: "Ella no quiere que se den estas situaciones, quiere que pase el tiempo y su madre solo reaparece insultándome". "Sofía es la verdadera víctima. Me sabe muy mal por ella y ella sí que tendría para escribir un libro, que su vida sí que ha sido difícil, sin padre ni madre", confiesa el joven.

"Pese a todo esto yo a Sofía la veo bien, la veo mejor que nunca. Con ganas de ir a eventos y de estar con gente. Ganas de sociabilizar. La veo con tranquilidad. Ella está habladora, a mí me gusta verla así. Tiene ganas de viajar y de trabajar. Tiene ganas de vivir porque no tiene a alguien que le hace la vida imposible. Llevamos casi siete años y si lo dejamos, pues como muchas parejas, pero no tiene que haber una persona esperándolo, es muy triste", sentencia Kiko Jiménez.